Κάθημερινά στις 15:30, ( 9ΟΣ ΚΥΚΛΟΣ)

Δραματική οικογενειακή, Καναδικής παραγωγής σειρά που θα ολοκληρωθεί σε 18 ωριαία επεισόδια ( 9ος ΚΥΚΛΟΣ). Η σειρά HEARTLAND βασίζεται στο best seller μυθιστόρημα της Lauren Brooke και περιγράφει την ταραχώδη ζωή της δεκαεξάχρονης Amy Fleming, καθώς αγωνίζεται να εξισορροπήσει τις κοινωνικές, ρομαντικές και συναισθηματικές πιέσεις της εφηβείας μετά από ένα τραγικό ατύχημα της μητέρας της, Marion. Η Heartland είναι ένα αγρόκτημα αλόγων που βρίσκεται στην ύπαιθρο της Alberta, που η Amy αποκαλεί σπίτι της. Η Amy έχει κληρονομήσει την ικανότητα της μητέρας της να ακούει τα άλογα και τους ανθρώπους και να κατανοεί τι πραγματικά χρειάζονται. Μετά το θάνατο της μητέρας της, η Amy προσπάθησε να φτιάξει την σχέση της με την αδελφή της Lou, η οποία εγκατέλειψε τη δουλειά της για να έρθει στο σπίτι και να βοηθήσει στη διαχείριση της Heartland. Η επιστροφή του αποξενωμένου πατέρα τους, Tim που ξαναμπήκε στη ζωή τους όταν έμαθε για θάνατο της Marion θα προκαλέσει μπερδέματα.

Επεισόδιο 6ο: ΜΠΛΕΞΙΜΑΤΑ [OVER AND OUT]



Η προσπάθεια του Τάι και της Έιμι να σώσουν έναν τραυματισμένο αετό στα βουνά παίρνει επικίνδυνη τροπή. Η Τζόρτζι εργάζεται εθελοντικά στον Καταυλισμό για να βελτιώσει τους βαθμούς της, μέχρι που αναγκάζεται να συνεργαστεί με έναν υπερόπτη καθηγητή μαθηματικών. Η Λου δυσκολεύεται να τα βγάλει πέρα με την καθημερινότητα και έρχεται σε σύγκρουση με τη Λίσα για το φορτωμένο πρόγραμμά της.

Παραγωγή: Καναδά

Παίζουν: Amber Marsall, Shaun Johnston, Graham Wardle, Michelle Morgan.

Kάθε επεισόδιο της σειράς αναρτάται στη διεύθυνση https://series.ert.gr/heartland-s09/ , την ημέρα προβολής του, όπου και παραμένει για 14 ημέρες

