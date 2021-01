Παρασκευή 01/01/2021, στις 10:30

«HAUSER: ALONE, TOGETHER – FROM ARENA PULA»



Έτος παραγωγής: (2020)

Συναυλία κλασσικής μουσικής παραγωγής Sony Classical 2020, διάρκειας 27’.

Από τη Ρωμαϊκή Αρένα στην Πούλα της Κροατίας ο παγκοσμίου φήμης τσελίστας HAUSER σε ένα ρεσιτάλ αφιερωμένο στους εργαζόμενους που μάχονται στην πρώτη γραμμή κατά του Covid-19 σε όλο τον κόσμο. To ρεσιτάλ δόθηκε στις 27 Απριλίου 2020. Παραγωγή: Sony Classical 2020

Η συναυλία αναρτάται στη διεύθυνση : https://www.ertflix.gr/synaulies/, την ημέρα προβολής του, όπου και παραμένει για 14 ημέρες

