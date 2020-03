Κάθε Παρασκευή στις 23:00

Έτος παραγωγής: (2017)

Δικαστική δραματική σειρά, 10 ωριαίων επεισοδίων, συμπαραγωγής CBS Television Studios/ Scott Free Productions/ King Size Productions, 2017. Μετά την οικονομική της καταστροφή, η Νταϊάν Λόκχαρτ αναγκάζεται να ξεκινήσει από το μηδέν σε μια καινούργια νομική εταιρεία.

Eπεισόδιο 1: ΜΠΛΕΞΙΜΑΤΑ [OVER AND OUT]



Η Νταϊάν Λόκχαρτ, βλέποντας ότι η εποχή αλλάζει με την εκλογή Τραμπ, ετοιμάζεται να βγει στη σύνταξη και να αποσυρθεί στη Γαλλία. Η τελευταία της υπόθεση είναι μια περίπτωση αστυνομικής βίας εναντίον μαύρου. Βοηθός της η νεαρή δικηγόρος Μάγια Ριντέλ, κόρη του διαχειριστή των οικονομιών της. Αντίπαλός της στην υπόθεση το γραφείο του Μπόουζμαν, όπου δουλεύει πια και η Λούκα Κουίν. Όλα ανατρέπονται όταν ο πατέρας της Μάγια συλλαμβάνεται για κατάχρηση.

Παίζουν: Christine Baranski, Rose Leslie, Erica Tazel, Sarah Steele, Justin Bartha, Cush Jumbo, Delroy Lindo.



