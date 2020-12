ΚΥΡΙΑΚΗ 13/12/2020, στις 08:30

Έτος παραγωγής: (2019)

RICHARD WAGNER Overture from Die Meistersinger von Nürnberg MAURICE RAVEL La Valse Poème chorégraphique pour orchestra

Συναυλία κλασσικής μουσικής παραγωγής BERNHARD FLEISCHER MOVING IMAGES, THIRTEEN Productions LLC για WNET,WDR / ARTE, σε συνεργασία με την Los Angeles Philharmonic Association 2019 , διάρκειας 85’. Έναν αιώνα μετά την πρώτη συναυλία της ορχήστρας στις 24 Οκτωβρίου 1919, σε μία αληθινή γιορτή της μουσικής, 3 σπουδαίοι μαέστροι μοιράζονται το βάθρο στο Walt Disney Concert Hall. Το ρεπερτόριο είναι μια πραγματική έκφραση του DNA που κάνει την LA Phil αυτή που είναι. Εάν αναρωτιέστε γιατί οι New York Times πρόσφατα ονόμασαν τη Φιλαρμονική του Λος Άντζελες «την πιο σημαντική ορχήστρα της Αμερικής. Τελεία.», έχετε την απάντηση στο πρόγραμμα αυτής της συναυλίας.

Διευθύνει ο ZUBIN MEHTA

WITOLD LUTOSŁAWSKI Symphony No.4

Διευθύνει ο ESA-PEKKA SALONEN

IGOR STRAVINSKY The Firebird Suite

Διευθύνει ο GUSTAVO DUDAMEL

DANÍEL BJARNASON From Space I Saw Earth (για ορχήστρα και 3 μαέστρους) Παγκόσμια Πρεμιέρα