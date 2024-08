Γερμανία: Τρομοκρατική ενέργεια η επίθεση με μαχαίρι στο φεστιβάλ της Σόλινγκεν – Τρεις νεκροί και πέντε σοβαρά τραυματίες

Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές της Γερμανίας, μετά από επίθεση άνδρα με μαχαίρι σε περαστικούς, στο φεστιβάλ της πόλης στο Σόλινγκεν με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον τρία άτομα και να τραυματιστούν σοβαρά ακόμη πέντε.

Ως τρομοκρατική ενέργεια χαρακτηρίζουν οι γερμανικές αρχές την επίθεση του άνδρα με μαχαίρι εναντίον διερχόμενων εν μέσω του Φεστιβάλ της Σόλινγκεν, όπου έπεσαν νεκροί μία γυναίκα και δύο άνδρες.

German police said they were still searching for an unknown assailant, hours after he killed three people and wounded others in a stabbing attack in the western city of Solingen.

"Both victims and witnesses are currently being questioned," police said.https://t.co/RSZEcdlyAi pic.twitter.com/vveg3F5Lbg

