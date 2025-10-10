ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΥΧΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: “ΣΥΣΤΗΜΑ CRM (CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT) ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ERTFLIX”

Η Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυμη Εταιρία (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.), ανακοινώνει την διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης επί του Τεύχους Τεχνικών Προδιαγραφών για το έργο: «Σύστημα CRM (Customer Relationship Management) για την Ψηφιακή Πλατφόρμα ERTFLIX», με χρηματοδότηση από ίδιους πόρους και καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς σε ανοιχτή, μη δεσμευτική συμμετοχή στη διαδικασία διαβούλευσης, για την κατάθεση παρατηρήσεων/προτάσεων επί του Τεύχους Τεχνικών Προδιαγραφών, το οποίο επισυνάπτεται σε μορφή αρχείου «PDF».

Η διαδικασία της διαβούλευσης θα πραγματοποιηθεί μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ στο σάιτ https://cerpp.eprocurement.gov.gr/deliberation/#/deliberation-search/ και ο μοναδικός κωδικός διαβούλευσης είναι ο 2025DIAB31403.

Κατεβάστε τα:

Η Δημόσια Διαβούλευση θα παραμείνει ενεργή έως και τις 29.10.2025 ώρα: 23:59:59.