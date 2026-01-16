ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΝΕΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΕΩΝ (ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ + ΑΜΑΞΩΜΑ)(OB VAN) ΚΑΙ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ

Η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. προκηρύσσει ηλεκτρονικό διεθνή ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό άνω των ορίων με αντικείμενο την προμήθεια ενός νέου οχήματος εξωτερικών μεταδόσεων (αυτοκίνητο + αμάξωμα) (ob van) και μέρος του ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού του.

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 32211000-5

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των εννιακοσίων χιλιάδων ευρώ (900.000,00€) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: (€ 1.116.000,00) ΦΠΑ

Προσφορές γίνονται δεκτές για το σύνολο της προμήθειας.

Η πρώτη καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η Πέμπτη 05/03/2026 και ώρα 15:00

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr).

