ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΡΑΔΙΟΜΕΓΑΡΟΥ ΤΗΣ ΕΡΤ

Η ΕΡΤ Α.Ε., προκηρύσσει ανοικτό Δημόσιο διαγωνισμό μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ - Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 216392) για την επιλογή αναδόχου για τη μελέτη με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΡΑΔΙΟΜΕΓΑΡΟΥ ΤΗΣ ΕΡΤ», με προϋπολογισμό 117.825,57 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24% (95.020,62 ευρώ για τις μελέτες, τα τεύχη και τα απρόβλεπτα και 22.804,95 ευρώ για το Φ.Π.Α.).

Αποφασίζουμε τη μετάθεση της ημερομηνίας αποσφράγισης του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού που αφορά στη μελέτη με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΡΑΔΙΟΜΕΓΑΡΟΥ ΤΗΣ ΕΡΤ» (αφορά το διαγωνισμό με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 216392) ως εξής:

Ως νέα ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών (άρθρο 14 Διακήρυξης) ορίζεται η 23η Οκτωβρίου 2025, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ

