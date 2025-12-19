Η ΕΡΤ Α.Ε., προκηρύσσει ανοικτό Δημόσιο διαγωνισμό μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ - Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: 217750) για την επιλογή αναδόχου του έργου με τίτλο: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗ ΝΕΩΝ RACKS ΣΤΟ ΥΠΟΓΕΙΟ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ Δ ΚΑΤΕΧΑΚΗ.», με προϋπολογισμό 58.048,90 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24% (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΟΕ με απρόβλεπτα 46.813,63 ευρώ + 11.235,27 ευρώ Φ.Π.Α.).

Τα ανωτέρω θα παραμείνουν αναρτημένα έως και 23.01.2026 και ώρα 10:00 π.μ. (ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών).

– Α-0 ΚΑΤΟΨΗ

– ΑΔΑΜ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

– ΕΣΥ_DRΜΕ ΨΥ ΕΝ

– ΕΕΕΣ

– Η-1_ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΕΥΣΗ ΠΑΡΟΧΙΚΟΥ ΚΑΛΩΔΙΟΥ

– Η-2_ΥΠΟΓΕΙΟ ΚΤΙΡΙΟΥ STUDIO Δ- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ

– Η-3_ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΩΡΟΥ ΝΕΩΝ RACKS

– Η-4_ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΧΩΡΟΥ DR

– ΚΑΤΕΧΑΚΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ

– Οικονομική προσφορά Έργου_αρ___101225

– ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ DR

– ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ_ΜΕ ΨΥ