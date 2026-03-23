ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (24) ΜΗΝΩΝ

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια εξειδικευμένων φορολογικών και λογιστικών/οικονομικών υπηρεσιών, όπως αναλυτικά περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ – «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ» της παρούσας, για τις ανάγκες υποστήριξης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών της ΕΡΤ Α.Ε.. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου Δημοσίων Συμβάσεων (CPV): 79211000-6.

Δεκτές γίνονται μόνο οι προσφορές που καλύπτουν το σύνολο του αντικειμένου της σύμβασης και αποκλείονται όσες αφορούν σε μέρος αυτού.

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό του Ενός Εκατομμυρίου Εξακοσίων Ογδόντα Χιλιάδων Ευρώ (1.680.000,00€), μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ [εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: Δύο Εκατομμύρια Ογδόντα Τρεις Χιλιάδες Διακόσια Ευρώ (2.083.200,00€)].

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την επομένη της ημερομηνίας υπογραφής της σχετικής Σύμβασης, και σε κάθε περίπτωση όχι νωρίτερα από την 01/08/2026

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει αποκλειστικά της προσφερόμενης τιμής.

Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» και του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», την ΠΕΜΠΤΗ 07/05/2026 και ώρα 12:00μμ

