ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (CDN) ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΡΤ Α.Ε.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών δικτύου διανομής περιεχομένου (content delivery network – CDN) κατανάλωσης τουλάχιστον τριακοσίων (300) Petabyte (Volume), συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης, καθώς και εκπαίδευσης τεσσάρων (4) υπαλλήλων της αρμόδιας Δ/νσης της ΕΡΤ Α.Ε.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 72400000-4.

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των Πεντακοσίων Σαράντα Χιλιάδων Ευρώ (540.000,00€), μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ [εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: Εξακόσιες Εξήντα Εννιά Χιλιάδες Εξακόσια Ευρώ (669.600,00€)]. H μέγιστη εκτιμώμενη αξία ανά Terabyte (TB) ανέρχεται στο ποσό των Ενός Ευρώ και Εβδομήντα Λεπτών (1,70€), πλέον ΦΠΑ.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η ΤΕΤΑΡΤΗ 28/01/2026 και ώρα 15:00μμ.

Δείτε και κατεβάστε την διακήρυξη εδώ