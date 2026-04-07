ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΥΡΟΥΣ 9MHZ ΣΕ ΔΟΡΥΦΟΡΟ, ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (24) ΜΗΝΩΝ

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η μίσθωση μόνιμης Δορυφορικής Χωρητικότητας φάσματος εύρους 9MHz, σε τροχιακή θέση από 10 Ανατολικά ως τις 390 Ανατολικά.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 64214100-0.

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, για είκοσι τέσσερις (24) μήνες, ανέρχεται στο ποσό των 239.840,00€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: 297.401,60€).

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες, από την ημερομηνία που θα οριστεί με την υπογραφή της σύμβασης, με δικαίωμα προαίρεσης για δώδεκα (12) επιπλέον μήνες.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η ΤΕΤΑΡΤΗ 13/05/2026 και ώρα 15:00μμ.

