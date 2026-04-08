ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΑΙ MARKETING

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών, με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών Διαφήμισης & Μάρκετινγκ (σχεδιασμός διαφημιστικού πλάνου, αγορά διαφημιστικού χώρου και χρόνου για την προβολή της ΕΡΤ Α.Ε/Media Planning, Media Buying & Post Evaluation).

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 79340000-9.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης για ένα (1) έτος ανέρχεται στο ποσό των € 150.000,00 μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% ( €186.000,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%).

Γίνονται δεκτές μόνο οι προσφορές που καλύπτουν το σύνολο του αντικειμένου της σύμβασης και αποκλείονται όσες αφορούν μόνο σε μέρος αυτού.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει μόνο τιμής. Η τιμή θα προκύπτει από το χαμηλότερο ποσοστό αμοιβής (%) του Αναδόχου επί της καθαρής αξίας των αγορών (media buying) (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και τυχόν εκπτώσεων), το οποίο θα εκφράζεται με δύο (2) δεκαδικά ψηφία και δεν μπορεί να υπερβαίνει το 11,00%.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 14/05/2026 και ώρα 15:00.

