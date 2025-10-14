ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΡΤ Α.Ε ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ

Αντικείμενο της σύμβασης, είναι η παροχή υπηρεσιών στατικής φύλαξης των εγκαταστάσεων της ΕΡΤ ΑΕ στην Αττική και ειδικότερα στα κτίρια της ΕΡΤ Α.Ε, στην Αγία Παρασκευή (Λ. Μεσογείων 432) , στην Αθήνα (Λ. Μεσογείων 136 & Κατεχάκη και Ρηγίλλης 4 & Μουρούζη) και στο Ίλιον (Ραδιοφωνίας 49), σε εικοσιτετράωρη (24ωρη) καθημερινή βάση.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 79713000-5.

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, για εικοσι τέσσερεις (24) μήνες, ανέρχεται στο ποσό των €3.000.000,00, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: €3.720.000,00).

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε είκοσι τέσσερεις (24) μήνες, από την ημερομηνία που θα οριστεί με την υπογραφή της σύμβασης, με δικαίωμα προαίρεσης για δώδεκα (12) επιπλέον μήνες.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει αποκλειστικά της προσφερόμενης τιμής.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η ΤΕΤΑΡΤΗ 03.12.2025 και ώρα 14:00.

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του Ο.Π.Σ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ (Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr), το οποίο είναι προσβάσιμο την 14.10.2025 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 15:00.

