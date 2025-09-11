ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΡΙΩΝ (3) ΕΤΩΝ

Σύντομη περιγραφή αντικειμένου σύμβασης: Η παροχή διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών υποστήριξης της Γενικής Διεύθυνσης Ενημέρωσης και των επιμέρους Διευθύνσεων της.

Κωδικοί CPV: 75120000-3

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τρία (3) έτη.



Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης για τρία (3) έτη ανέρχεται στο ποσό των €158.400,00 (€52.800,00 πλέον ΦΠΑ / ανά έτος) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% ( €196.416,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%).

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει μόνο τιμής.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 25/09/2025 και ώρα 15:00.

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr)

