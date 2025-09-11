Διαγωνισμοί

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΡΙΩΝ (3) ΕΤΩΝ

Σύντομη περιγραφή αντικειμένου σύμβασης: Η παροχή διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών υποστήριξης της Γενικής Διεύθυνσης Ενημέρωσης και των επιμέρους Διευθύνσεων της.

Κωδικοί CPV: 75120000-3

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τρία (3) έτη.

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης για τρία (3) έτη ανέρχεται στο ποσό των €158.400,00 (€52.800,00 πλέον ΦΠΑ / ανά έτος) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% ( €196.416,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%).

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει μόνο τιμής.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 25/09/2025 και ώρα 15:00.

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr)

Δείτε και κατεβάστε

- Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού
- Περίληψη Διακήρυξης