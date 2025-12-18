Διαγωνισμοί

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΡΤ Α.Ε., ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ (36) ΜΗΝΩΝ

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών εγγύησης και υποστήριξης του δικτύου δεδομένων της ΕΡΤ Α.Ε.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 72315100-7 & 50312310-1.

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των Εξήντα Χιλιάδων Ευρώ (60.000,00€) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: Εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες τετρακόσια Ευρώ 74.400,00€).

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανά υπηρεσία αναλύεται ως εξής:

  • Για τις υπηρεσίες εγγύησης η εκτιμώμενη αξία ανέρχεται στο ποσό των 43.000,00€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (εκτιμώμενη συνολική αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: 53.320,00€).
  • Για τις υπηρεσίες υποστήριξης η εκτιμώμενη αξία ανέρχεται στο ποσό των 17.000,00€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (εκτιμώμενη συνολική αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: 21.080,00€).

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τριάντα έξι (36) μήνες, από την ημερομηνία που θα οριστεί με την υπογραφή της σύμβασης.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η ΤΕΤΑΡΤΗ 28/01/2026 και ώρα 15:00μμ

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (Διαδικτυακή Πύλη https://portal.eprocurement.gov.gr/webcenter/portal/TestPortal.

Δείτε και κατεβάστε

- Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού