ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΕΠΤΑ (7) ΙΣΤΩΝ ΜΕΣΑΙΩΝ ΚΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΡΤ Α.Ε.

Η ΕΡΤ Α.Ε. προκηρύσσει ανοικτό Δημόσιο διαγωνισμό μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. – Α/Α Συστήματος 219445) για την επιλογή αναδόχου του έργου με τίτλο: “ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΕΠΤΑ (7) ΙΣΤΩΝ ΜΕΣΑΙΩΝ ΚΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΡΤ Α.Ε.”, με προϋπολογισμό 155.580,59 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΟΕ με απρόβλεπτα 125.468,22 ευρώ + 30.112,37 ευρώ Φ.Π.Α.).

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 20/04/2026.

Δείτε και κατεβάστε