ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΙΣΤΟΥ ΣΤΟ Κ.Ε. ΜΕΣΑΙΩΝ ΤΗΣ ΕΡΤ ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ

Η ΕΡΤ Α.Ε. πρόκειται να αναθέσει το έργο με τίτλο: «ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΙΣΤΟΥ ΣΤΟ Κ.Ε. ΜΕΣΑΙΩΝ ΤΗΣ ΕΡΤ ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ».

Κωδικοί CPV: 45111100-9



Ο προϋπολογισμός για το ως άνω έργο ανέρχεται στο ποσό των Δεκατεσσάρων Χιλιάδων Πεντακοσίων Ευρώ (14.500,00 €) πλέον αναλογούντος ΦΠΑ, το οποίο καλύπτεται εξ ολοκλήρου από τον προύπολογισμό της ΕΡΤ Α.Ε. για το έτος 2025.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε σαράντα (40) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της Σύμβασης με τον Ανάδοχο.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 13/10/2025 και ώρα 12:00, αποκλειστικά και μόνο στην ηλεκτρονική διεύθυνση

prosfores-dohme@ert.gr

Δείτε και κατεβάστε την πρόσκληση εδώ