ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΤ

Ανακοίνωση Διενέργειας Ηλεκτρονικού (Διεθνούς) Ανοικτού Άνω των Ορίων Διαγωνισμού σε Τμήματα (Lots) με κριτήριο ανάθεσης “την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής ανά Τμήμα” για την επιλογή αναδόχου για το έργο: «Κέντρο Ψηφιακής Συντήρησης ΕΡΤ»

Η Κοινωνία της Πληροφορίας Μ.Α.Ε ανακοινώνει τη Διενέργεια Ηλεκτρονικού (Διεθνούς) Ανοικτού Άνω των Ορίων Διαγωνισμού σε Τμήματα (Lots) με κριτήριο ανάθεσης “την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής ανά Τμήμα” για την επιλογή αναδόχου για το έργο: «Κέντρο Ψηφιακής Συντήρησης ΕΡΤ», με Κωδικό ΟΠΣ 6002498 του Προγράμματος «Ψηφιακός Μετασχηματισμός 2021-2027» – ΕΣΠΑ 2021 -2027.

