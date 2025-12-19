ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΔΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣΕΡΤ Α.Ε.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια και εγκατάσταση νέου ενοποιημένου συστήματος ενδοεπικοινωνίας, για την κάλυψη του συνόλου των αναγκών, στους χώρους παραγωγής προγράμματος της ΕΡΤ Α.Ε.

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 32360000-4

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου διακοσίων χιλιάδων ευρώ (1.200.000,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: (€ 1.488.000,00) ΦΠΑ

Προσφορές γίνονται δεκτές για το σύνολο της προμήθειας.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της τιμής.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 12/02/2026 και ώρα 15:00

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr).

https://portal.eprocurement.gov.gr/webcenter/portal/TestPortal

Δείτε και κατεβάστε

– την διακήρυξη σε pdf

– την διακήρυξη σε doc

– το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) ΕΔΩ σε Pdf και ΕΔΩ σε Xml