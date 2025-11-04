ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΜΑΜ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ

Η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων με αντικείμενο την προμήθεια εξυπηρετητών για τις ανάγκες του συστήματος διαχείρισης οπτικοακουστικού υλικού ΜΑΜ του Αρχείου.

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 30211100-2

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των εκατόν ενενήντα εννέα χιλιάδων διακοσίων είκοσι ευρώ (199.220,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 %.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων σαράντα επτά χιλιάδων τριάντα δύο ευρώ & ογδόντα λεπτών (247.032,80€)

Προσφορές γίνονται αποδεκτές για το σύνολο της προμήθειας.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 27/11/2025 και ώρα 15:00.

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr).

Δείτε και κατεβάστε

– την διακήρυξη σε pdf

– την διακήρυξη σε doc

– το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) ΕΔΩ σε Pdf