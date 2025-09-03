ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΣΟΥΙΤΩΝ ΜΟΝΤΑΖ ΣΤΟ ΧΩΡΟ Τ313 ΤΟΥ ΡΑΔΙΟΜΕΓΑΡΟΥ

Η ΕΡΤ Α.Ε. πρόκειται να αναθέσει το έργο με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΣΟΥΪΤΩΝ ΜΟΝΤΑΖ ΣΤΟ ΧΩΡΟ Τ313 ΤΟΥ ΡΑΔΙΟΜΕΓΑΡΟΥ» για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της.

Η ανάθεση, θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και Υποβολής Προσφοράς, καθώς και τις συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές.

Ο Ανάδοχος του έργου θα αναδειχτεί με την διαδικασία της Απευθείας Ανάθεσης (άρθρο 118 του Ν. 4412/2016).

Ο προϋπολογισμός για το ως άνω έργο, όπως αναλύεται στο Παράρτημα Α’ της παρούσας Πρόσκλησης, ανέρχεται στο ποσό των Δεκαεπτά Χιλιάδων Πεντακοσίων Ευρώ (17.500,00 €) πλέον αναλογούντος ΦΠΑ, το οποίο καλύπτεται εξ ολοκλήρου από τον προϋπολογισμό της ΕΡΤ Α.Ε. για το έτος 2025.

Ως κριτήριο κατακύρωσης ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση αποκλειστικά την τιμή.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν τις προσφορές τους με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, έως τις 12:00 μ.μ. της Δευτέρας 08.09.2025, αποκλειστικά και μόνο στην ηλεκτρονική διεύθυνση prosfores-dohme@ert.gr σύμφωνα με τις αναφερόμενες τεχνικές και οικονομικές προδιαγραφές του εν λόγω έργου που συμπεριλαμβάνονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Πρόσκλησης.

Οι προσφορές θα ισχύουν για εξήντα (60) ημέρες από την ημερομηνία προσφοράς. Η ισχύς των προσφορών θα πρέπει να αναφέρεται ρητά.

Κατεβάστε την πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος και υποβολής προσφοράς