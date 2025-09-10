"SHE Talks About… Σπάζοντας τους κώδικες και τη γυάλινη οροφή"

Γυναίκες STEM μιλούν για τις προκλήσεις, τις προοπτικές και το μέλλον της επιστήμης και της τεχνολογίας

Ο Οργανισμός SHE – Society for Help and Empowerment, υπό την αιγίδα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ), διοργανώνει την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2025, στις 18:30, στο Περίπτερο του ΤΕΕ στη ΔΕΘ, μια ξεχωριστή εκδήλωση της σειράς SHE Talks About, με θέμα:

«Σπάζοντας τους κώδικες και τη γυάλινη οροφή: Γυναίκες STEM σπάνε στερεότυπα και χτίζουν το μέλλον».

Στόχος της εκδήλωσης είναι να αναδειχθούν οι εμπειρίες, οι προκλήσεις αλλά και οι ευκαιρίες που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες στους τομείς των STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics), ενώ παράλληλα θα συζητηθούν οι εξελίξεις στην επιστήμη, την τεχνολογία και την τεχνητή νοημοσύνη μέσα από τη ματιά κορυφαίων γυναικών του χώρου.

Στη συζήτηση συμμετέχουν:

Γεωργία Αϋφαντοπούλου – Πρόεδρος Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων

– Πρόεδρος Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων Δώρα Ζησοπούλου – Πολιτικός Μηχανικός, Συγκοινωνιολόγος

– Πολιτικός Μηχανικός, Συγκοινωνιολόγος Κατερίνα Πουστουρλή – Διεθνής Εμπειρογνώμονας σε θέματα Ασφάλειας

– Διεθνής Εμπειρογνώμονας σε θέματα Ασφάλειας Αντωνία Ψαλλίδα – Senior Manager, Eduact

Τη συζήτηση θα συντονίσει η Σύνθια Σάπικα, Δημοσιογράφος και Πρόεδρος της ΕΡΤ3, ενώ θα υπάρχει και μετάφραση στην ελληνική νοηματική από την Ευλαμπία Αγγέλου.

Θα συμμετέχει επίσης ο ΚΥΩΝ, ο ρομποτικός σκύλος του ΙΜΕΤ – ΕΚΕΤΑ, του οποίου αλγόριθμοι έχουν αναπτυχθεί και από ομάδα STEM γυναικών.

Η εκδήλωση θα περιλαμβάνει και συμμετοχικά στοιχεία, ώστε το κοινό να γίνει ενεργό μέρος της εμπειρίας:

Περίπτερο ΤΕΕ, ΔΕΘ | Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2025 | Ώρα: 18:30

Με το SHE Talks About…, ο Οργανισμός SHE επιδιώκει να δώσει βήμα σε δυνατές φωνές, να εμπνεύσει τις νέες γενιές και να συμβάλει στη δημιουργία ενός κόσμου όπου η ισότητα και η καινοτομία πηγαίνουν χέρι-χέρι..

Χορηγοί επικοινωνίας: ΕΡΤ3. 9.58FM, 102FM