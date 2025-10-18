Ο Απόστολος Ρίζος στη Φωνή της Ελλάδας

Την Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2025 και ώρα Ελλάδας 12:00-14:00, η εκπομπή "Η Δική μας Πόλη" της Φωνής της Ελλάδας φιλοξενεί τον Απόστολο Ρίζο, στο πλαίσιο της σειράς “Έλληνες Τραγουδοποιοί”.

Ο ταλαντούχος ερμηνευτής και μουσικός, στη χαμηλόφωνη αλλά ουσιαστική διαδρομή του, συνευρέθηκε αλλά και μαθήτευσε με σημαντικές προσωπικότητες της μουσικής μας και σπουδαίους δασκάλους. Ως ανήσυχος καλλιτέχνης αναζητά να αποδώσει ιδιαίτερα project, θεματικές βραδιές για τη γυναίκα, το ρεμπέτικο, αλλά το έντεχνο τραγούδι.

Ο φιλοξενούμενος στο στούντιο θα μας μιλήσει για τις σημαντικές συνεργασίες του με γνωστούς συνθέτες, στιχουργούς και τραγουδιστές, για τις προτιμήσεις του στο ελληνικό τραγούδι του χτες και του σήμερα. Θα αναφερθεί ακόμη στην ισορροπία ανάμεσα στην ατομική και κοινωνική ζωή, στην ατομική ευθύνη, στον πολίτη και την ιδανική πόλη σήμερα, στη σχέση του με το φως, τον ήχο, την εικόνα, την θάλασσα, την ελευθερία.

Στην εκπομπή θα ακουστούν τραγούδια του που αγαπήθηκαν ιδιαίτερα. Συντονιστείτε!

Επιμέλεια - Παρουσίαση: Θέμης Ροδαμίτης

Μετάδοση: Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2025, 12:00-14:00 ώρα Ελλάδας

Επανάληψη: Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2025, 01:00-3:00 το πρωί - ώρα Ελλάδας.

