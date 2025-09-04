ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣΓΙΑ ΤΗN ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥΣΤΗΝ Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΤΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ«GREEK BASKETBALL LEAGUE» ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2025-2026»

O Γενικός Διευθυντής Marketing και Εμπορικής Εκμετάλλευσης προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο, ημεδαπό ή αλλοδαπό, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, Διαφημιστή, Διαφημιστική Εταιρία/, α υποβάλει προσφορά για την εμπορική εκμετάλλευση/αξιοποίηση του κατωτέρω ειδικότερα προσδιοριζόμενου Διαφημιστικού Χρόνου στο πλαίσιο της μετάδοσης των Αγώνων του Πρωταθλήματος ”GREEK BASKETBALL LEAGUE”, αγωνιστικής περιόδου 2025-2026, από την Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. για το χρονικό διάστημα από τον Οκτώβριο 2025 έως τον Ιούνιο 2026, για συγκεκριμένη Διαφημιζόμενη επιχείρηση και για συγκεκριμένο

Διαφημιζόμενο προϊόν ή υπηρεσία της Διαφημιζόμενης επιχείρησης, με ελάχιστη τιμή προσφοράς το ποσό των επτακοσίων τριάντα χιλιάδων ευρώ (730.000,00€), προ ΦΠΑ, προ ειδικού φόρου τηλεόρασης, προ μνείας λοιπών εκ του νόμου επιβαρύνσεων, σύμφωνα με τον αναλυτικό Πίνακα που περιλαμβάνεται στην παρούσα Πρόσκληση.

Οι προσφορές θα υποβληθούν σε κλειστό φάκελο στο Κεντρικό Πρωτόκολλο της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. (Γραφείο Ρ009 - Ωράριο Λειτουργίας Δευτέρα-Παρασκευή 08.00-15.30, τηλ.:210-6066007-8), που βρίσκεται στο ισόγειο του Ραδιομεγάρου, Λεωφόρος Μεσογείων 432, Αγία Παρασκευή Αττικής, επί αποδείξει παραλαβής από την Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.

Η προθεσμία υποβολής των προσφορών λήγει την Παρασκευή 12/09/2025 και ώρα 12 το μεσημέρι.

Κατεβάστε την πρόσκληση ενδιαφέροντος