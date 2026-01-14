ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΜΙΚΡΟΦΙΛΜ 2027”

Η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., λαμβάνοντας υπόψη τον σκοπό και την αποστολή της, στην οποία εντάσσεται και η προβολή της καλλιτεχνικής και πνευματικής δημιουργίας, ιδιαίτερα των νέων πνευματικών δημιουργών, αλλά και στο πλαίσιο της ενίσχυσης του ελληνικού κινηματογράφου και ειδικότερα των νέων σκηνοθετών, προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο, φυσικό πρόσωπο, να υποβάλει φάκελο συμμετοχής στο πρόγραμμα «ΜΙΚΡΟΦΙΛΜ 2027», που έχει ως αντικείμενο τη χρηματοδότηση ταινιών μικρού μήκους.

Στο πλαίσιο του Προγράμματος, που περιλαμβάνει δύο (2) Φάσεις, Α’ και Β’, θα γίνονται δεκτοί προς εξέταση, φάκελοι με προτάσεις για ταινίες μυθοπλασίας και κινουμένου σχεδίου (animation), διάρκειας, κατά προτίμηση, δεκαπέντε έως είκοσι λεπτών, νέων δημιουργών (σκηνοθετών), που έχουν ήδη ασχοληθεί με οπτικοακουστικά έργα.

Σκοπός του προγράμματος είναι η προβολή της πνευματικής δημιουργίας νέων σκηνοθετών, με στόχο οι ανωτέρω να εκφραστούν δημιουργικά μέσα από ταινίες μικρού μήκους υψηλών καλλιτεχνικών και τεχνικών προδιαγραφών, ταυτόχρονα δε, η ενίσχυση των ταινιών μικρού μήκους, προκειμένου να καταστεί δυνατή η συμμετοχή τους σε ελληνικά και ξένα φεστιβάλ, καθώς και η τυχόν προβολή τους σε κινηματογραφικές αίθουσες.

Οδηγίες

Οι προτάσεις κατατίθενται MONO ηλεκτρονικά μέσω της φόρμας που ακολουθεί.

Το αρχείο που θα στείλετε μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας, θα πρέπει να περιέχει τις ακόλουθες πληροφορίες:

1) Ηλεκτρονική Αίτηση

2) Logline

3) Σύνοψη του σεναρίου

4) Πλήρες σενάριο - στην περίπτωση κινουμένου σχεδίου θα υποβάλλεται εικονοποιημένο σενάριο - storyboard. Η επιλογή θέματος του σεναρίου είναι ελεύθερη.

5) Κείμενο προθέσεων του σκηνοθέτη

6) Βιογραφικό και εργογραφία του σκηνοθέτη, καθώς και link στο οποίο θα μπορεί να γίνει θέαση σε προηγούμενο έργο

7) Βιογραφικό και εργογραφία του σεναριογράφου

8) Υπεύθυνη δήλωση του σεναριογράφου για την πρωτοτυπία του σεναρίου

9) Αποδεικτικό εξασφάλισης πνευματικών δικαιωμάτων, αν το σενάριο βασίζεται σε προϋφιστάμενο έργο (όπως π.χ. λογοτεχνικό έργο)

10) Υπεύθυνη δήλωση του σκηνοθέτη ότι πληροί τους όρους συμμετοχής στο «ΜΙΚΡΟΦΙΛΜ 2027» και δεν υπόκειται στους ανωτέρω περιορισμούς της παρούσας, όπως αυτοί αναφέρονται ανωτέρω υπό Δ.

Το τελικό αρχείο που θα αποσταλεί μέσω της φόρμας θα πρέπει να είναι της μορφής PDF ή ZIP και δεν πρέπει να ξεπερνάει σε μέγεθος τα 10MB.

Εάν θέλετε να αποστείλετε περισσότερα του ενός αρχεία, θα πρέπει να τα συμπιέσετε σε ZIP αρχείο.

Με την κατάθεση της πρότασης σας θα λάβετε αμέσως αριθμό αίτησης.

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης: Κυριακή, 15 Μαρτίου 2026

Οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες στο e-mail: microfilm@ert.gr

και για τεχνικά θέματα στο mediatek@ert.gr.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Η ΕΡΤ ΑΕ δεσμεύεται ότι θα προστατέψει τις προσωπικές σας πληροφορίες σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων της ΕΕ 679/2016.

