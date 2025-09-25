ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗ

Η ΕΡΤ Α.Ε. απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο - Οικονομικό Φορέα - να καταθέσει πρόταση για τη σύναψη σύμβασης ή συμβάσεων μίσθωσης έργου που αφορά στην επεξεργασία περιεχομένου προς μετάδοση, όπως αναλυτικά περιγράφεται κατωτέρω, διάρκειας ενός (1) έτους από την ημερομηνία που θα ορισθεί με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης ή έως την εξάντληση του προϋπολογισθέντος ποσού.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

ΤΜΗΜΑ 1.

Επεξεργασία για υποτιτλισμό ελληνικού περιεχομένου στην αγγλική γλώσσα και δημιουργία υποτίτλων στην αγγλική γλώσσα,συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας που δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό των ογδόντα πέντε χιλιάδων ευρώ (85.000,00€) πλέον ΦΠΑ.

ΤΜΗΜΑ 2 .

Ι) Επεξεργασία περιεχομένου που αφορά σε απόδοση – επιμέλεια - δημιουργία ελληνικών υποτίτλων για Κ/κωφούς και βαρήκοους περιεχομένου στην ελληνική γλώσσα και ΙΙ) Επεξεργασία που αφορά σε ηχητική/ακουστική περιγραφή σε επιλεγμένο περιεχόμενο, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας για τις ανωτέρω υπό στοιχ. Ι) και ΙΙ) κατηγορίες έργου που δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό των ενενήντα χιλιάδων ευρώ (90.000,00€) πλέον ΦΠΑ.

Οι ενδιαφερόμενοι Οικονομικοί Φορείς καλούνται να καταθέσουν τις Αιτήσεις τους το αργότερο έως την Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025 και ώρα 13:30 ηλεκτρονικά στον διαδικτυακό ιστότοπο της Εταιρείας.

Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να καταθέσουν Αίτηση για όσα Τμήματα επιθυμούν.

Οι ενδιαφερόμενοι θα συμπληρώσουν την ηλεκτρονική φόρμα της αίτησης και θα έχουν τη δυνατότητα να επισυνάψουν τα απαιτούμενα αρχεία.

Για διευκρινίσεις σχετικά με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και τη συμμετοχή σε αυτή, οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Προσλήψεων Αξιολόγησης και Εκπαίδευσης Προσωπικού, τηλεφωνικά στο 2106075687 ή 5673 (εργάσιμες ημέρες και ώρες 09:00 μέχρι 14:00), ή μέσω email στο tm.proslipseon@ert.gr .

Για τυχόν τεχνικές διευκρινίσεις και μόνο σχετικά με τη διαδικασία συμπλήρωσης και υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Ψηφιακών Υποδομών & Εφαρμογών, τηλεφωνικά στο 210 609 2375 (εργάσιμες ημέρες και ώρες 09:00 μέχρι 14:00) ή μέσω email στο mediatek@ert.gr .

