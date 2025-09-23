ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗN ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΗΝ Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ «ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ» (9ΟΟΕ465Θ1Ε-ΔΣΧ)

O Γενικός Διευθυντής Marketing και Εμπορικής Εκμετάλλευσης απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς κάθε ενδιαφερόμενο, ημεδαπό ή αλλοδαπό, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, Διαφημιστή, Διαφημιστική Εταιρία/, να υποβάλει προσφορά για την εμπορική εκμετάλλευση/αξιοποίηση του κατωτέρω ειδικότερα προσδιοριζόμενου Διαφημιστικού Χρόνου της εκπομπής «Αθλητική Κυριακή» από την Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και κατά τον προγραμματισμό της για το χρονικό διάστημα από τον Οκτώβριο 2025 έως τον Μάιο 2026, για συγκεκριμένη Διαφημιζόμενη επιχείρηση και για συγκεκριμένο Διαφημιζόμενο προϊόν ή υπηρεσία της Διαφημιζόμενης επιχείρησης με ελάχιστη τιμή προσφοράς το ποσό των διακοσίων ενενήντα πέντε χιλιάδων ευρώ (295.000,00€), προ ΦΠΑ, προ ειδικού φόρου τηλεόρασης, προ μνείας λοιπών εκ του νόμου επιβαρύνσεων, σύμφωνα με τον αναλυτικό Πίνακα που περιλαμβάνεται στην παρούσα Πρόσκληση (στον οποίο αναλυτικά περιγράφονται: ο προς αξιοποίηση διαφημιστικός χρόνος, τα μέσα μετάδοσης και λοιπά δεδομένα).

Οι προσφορές θα υποβληθούν σε κλειστό φάκελο στο Κεντρικό Πρωτόκολλο της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. (Γραφείο Ρ009 - Ωράριο Λειτουργίας Δευτέρα-Παρασκευή 08.00-15.30, τηλ.:210-6066007-8), που βρίσκεται στο ισόγειο του Ραδιομεγάρου, Λεωφόρος Μεσογείων 432, Αγία Παρασκευή Αττικής, επί αποδείξει παραλαβής από την Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.

Η προθεσμία για την υποβολή των προσφορών λήγει την 26η/09/2025, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.59’.00’’ το μεσημέρι.

Κατεβάστε την πρόσκληση ενδιαφέροντος