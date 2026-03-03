ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΓΔ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ 13 ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ (ΡΘΨ0465Θ1Ε-ΒΗΥ)

Ο Γενικός Διευθυντής Ενημέρωσης απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για τη σύναψη δεκατριών (13) συμβάσεων μίσθωσης έργου που θα αφορούν στη Γενική Διεύθυνση Ενημέρωσης της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., ως ακολούθως:

α) Για το έργο της σύνταξης και παρουσίασης των δελτίων ειδήσεων, (προγραμματισμένων ή έκτακτων) και των ενημερωτικών εκπομπών (προγραμματισμένων ή έκτακτων), η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. προτίθεται να αναθέσει σύμβαση μίσθωσης έργου σε έναν (1) Δημοσιογράφο Συντάκτη Παρουσιαστή.

β) Για το έργο της παραγωγής θεμάτων πολιτικού ρεπορτάζ για δελτία ειδήσεων τηλεόρασης, ραδιοφώνου και διαδικτύου, καθώς και για τις ενημερωτικές εκπομπές (προγραμματισμένα ή έκτακτα), η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. προτίθεται να αναθέσει συμβάσεις μίσθωσης έργου σε δύο (2) Δημοσιογράφους Αρχισυντάκτες.

γ) Για το έργο της παραγωγής θεμάτων πολιτικού ρεπορτάζ για δελτία ειδήσεων τηλεόρασης, ραδιοφώνου και διαδικτύου, καθώς και για τις ενημερωτικές εκπομπές (προγραμματισμένα ή έκτακτα), η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. προτίθεται να αναθέσει σύμβαση μίσθωσης έργου σε έναν (1) Δημοσιογράφο Πολιτικού Ρεπορτάζ.

δ) Για το έργο της αποστολής ανταποκρίσεων για τα δελτία ειδήσεων τηλεόρασης, ραδιοφώνου, διαδικτύου καθώς και για τις ενημερωτικές εκπομπές (προγραμματισμένα ή εκτακτα), η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. προτίθεται να αναθέσει σύμβαση μίσθωσης έργου σε έναν (1) Δημοσιογράφο -Ανταποκριτή με έδρα το Παρίσι.

ε) Για το έργο της αποστολής ανταποκρίσεων για τα δελτία ειδήσεων τηλεόρασης, ραδιοφώνου, διαδικτύου καθώς και για τις ενημερωτικές εκπομπές (προγραμματισμένα ή εκτακτα), η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. προτίθεται να αναθέσει σύμβαση μίσθωσης έργου σε έναν (1) Δημοσιογράφο -Ανταποκριτή με έδρα την Λευκωσία.

στ) Για το έργο της παραγωγής και οπτικοποίησης θεμάτων των δελτίων ειδήσεων και των ενημερωτικών εκπομπών, η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. προτίθεται να αναθέσει συμβάσεις μίσθωσης έργου σε τρεις (3) Δημοσιογράφους Παραγωγούς.

ζ) Για το έργο παραγωγής θεμάτων από τη διεθνή επικαιρότητα για τα δελτία ειδήσεων και τις ενημερωτικές εκπομπές (προγραμματισμένα ή έκτακτα), η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. προτίθεται να αναθέσει σύμβαση μίσθωσης έργου σε έναν (1) Δημοσιογράφο (Διεθνή).

η) Για το έργο της σύνταξης και του χειρισμού των Social Media του ΕΡΤNEWS, η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. προτίθεται να αναθέσει σύμβαση μίσθωσης έργου σε έναν (1) Δημοσιογράφο (Social Media).

θ) Για το έργο του εμπλουτισμού με πρόσωπα της επικαιρότητας στα δελτία ειδήσεων και τις ενημερωτικές εκπομπές, η Ε.Ρ.Τ Α.Ε προτίθεται να αναθέσει σύμβαση μίσθωσης έργου σε έναν (1) Δημοσιογράφο (κλείσιμο καλεσμένων).

ι) Για το έργο του ρεπορτάζ σε θέματα τεχνολογίας και τεχνητής νοημοσύνης για εκπομπές του ραδιοφώνου και της ιστοσελίδας του ΕΡΤNEWS, η Ε.Ρ.Τ Α.Ε προτίθεται να αναθέσει σύμβαση μίσθωσης έργου σε έναν (1) Δημοσιογράφο -Ρεπόρτερ.

Η διάρκεια του έργου ορίζεται από την υπογραφή της σύμβασης, όχι νωρίτερα από 1/04/2026 έως 31/12/2026, με δικαίωμα παράτασης.

Για να διαβάσετε αναλυτικά την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πατήστε εδώ .

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ μέσω του διαδικτύου από την ημερομηνία ανάρτησης της παρούσας στον ιστότοπο της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., συμπληρώνοντας την ΑΙΤΗΣΗ και επισυνάπτοντας το βιογραφικό τους σημείωμα.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία έχει έναρξη την ημερομηνία ανάρτησης της παρούσας στον ιστότοπο της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και λήξη στις 06.03.2026 ημέρα Παρασκεύη και ώρα 12:00 το μεσημέρι.

Για διευκρινίσεις σχετικά με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και τη συμμετοχή σε αυτή, οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Προσλήψεων Αξιολόγησης και Εκπαίδευσης Προσωπικού, τηλεφωνικά στο 2106075687 ή 5673 (εργάσιμες ημέρες και ώρες 09:00 μέχρι 14:00), ή μέσω email στο tm.proslipseon@ert.gr .

Για τυχόν τεχνικές διευκρινίσεις και μόνο σχετικά με τη διαδικασία συμπλήρωσης και υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Ψηφιακών Υποδομών & Εφαρμογών, τηλεφωνικά στο 210 609 2375 (εργάσιμες ημέρες και ώρες 09:00 μέχρι 14:00) ή μέσω email στο mediatek@ert.gr .

Η ΑΙΤΗΣΗ πρέπει να είναι συμπληρωμένη ως προς όλα τα στοιχεία που αναφέρονται, συνιστά δε ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ του υποψηφίου ότι τα αναφερόμενα στην ΑΙΤΗΣΗ του είναι γνήσια και αληθή.

Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί αναλαμβάνει την υποχρέωση να προσκομίσει όλα τα έγγραφα που περιλαμβάνονται στην ΑΙΤΗΣΗ του, καθώς και κάθε άλλο τυχόν απαιτούμενο έγγραφο. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης υποβολής των ανωτέρω εγγράφων, η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. επιφυλάσσεται να αναθέσει το έργο στον επόμενο επιλαχόντα. Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού και η διαδικασία επιλογής και πρόσληψης θα πραγματοποιηθεί με άκρα εχεμύθεια.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΦΟΡΜΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ