ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΓΔ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ 15 ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ (68ΓΖ465Θ1Ε-Η5Α)

Ο Γενικός Διευθυντής Ενημέρωσης απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για τη σύναψη δύο (2) συμβάσεων μίσθωσης έργου που θα αφορούν στη Γενική Διεύθυνση Ενημέρωσης της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., ως ακολούθως:

(α) Για το έργο του ρεπορτάζ και των ζωντανών συνδέσεων για τους Περιφερειακούς Σταθμούς καθώς και για τα κεντρικά μέσα της ΕΡΤ καλύπτοντας με ρεπορτάζ την ευρύτερη περιοχή (Τηλεόραση, Ραδιόφωνο, Διαδίκτυο), με θέματα για τα δελτία ειδήσεων (προγραμματισμένα ή έκτακτα) καθώς και τις ενημερωτικές εκπομπές (προγραμματισμένες ή έκτακτες), η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. προτίθεται να αναθέσει συμβάσεις μίσθωσης έργου σε:

1 Δημοσιογράφο Ρεπόρτερ για τον Περιφερειακό Σταθμό Κοζάνης.

1 Δημοσιογράφο Ρεπόρτερ για τον Περιφερειακό Σταθμό Ν. Αιγαίου (Ρόδος).

1 Δημοσιογράφο Ρεπόρτερ για τον Περιφερειακό Σταθμό Χανίων.

1 Δημοσιογράφο Ρεπόρτερ για τον Περιφερειακό Σταθμό Β. Αιγαίου (Λέσβος).

1 Δημοσιογράφο Ρεπόρτερ για τον Περιφεριακό Σταθμό Φλώρινας.

1 Δημοσιογράφο Ρεπόρτερ για τον Περιφερειακό Σταθμό Βόλου.

(β) Για το έργο της τεχνικής υποστήριξης και ηχοληψίας στην πρωινή ή στην απογευματινή ζώνη, σε εξωτερικές (ζωντανές ή μη) μεταδόσεις ραδιοτηλεοπτικής παραγωγής των περιφερειακών σταθμών και για τα προγράμματα της ΕΡΤ κεντρικά, η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. προτίθεται να αναθέσει συμβάσεις μίσθωσης έργου σε:

1 Τεχνικό – Ηχολήπτη για τον Περιφερειακό Σταθμό Φλώρινας.

1 Τεχνικό - Ηχολήπτη για τον Περιφερειακό Σταθμό Κομοτηνής.

(γ) Για το έργο της παραγωγής ραδιοτηλεοπτικού περιεχομένου από τους τοπικούς σταθμούς, η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. προτίθεται να αναθέσει συμβάσεις μίσθωσης έργου σε:

1 Τεχνικό – Εικονολήπτη για τον Περιφερειακό Σταθμό Λάρισας.

1 Τεχνικό – Εικονολήπτη για τον Περιφερειακό Σταθμό Βόλου

1 Τεχνικό – Εικονολήπτη για τον Περιφερειακό Σταθμό Φλώρινας.

1 Τεχνικό – Εικονολήπτη για τον Περιφερειακό Σταθμό Χανίων.

1 Τεχνικό – Εικονολήπτη για τον Περιφερειακό Σταθμό Ρόδου.

1 Τεχνικό – Εικονολήπτη για τον Περιφερειακό Σταθμό Κέρκυρας.

1 Τεχνικό – Εικονολήπτη για τον Περιφερειακό Σταθμό Σερρών.

Η διάρκεια του έργου ορίζεται από την υπογραφή της σύμβασης έως 30.06.2026, με δικαίωμα παράτασης.

Για να διαβάσετε αναλυτικά την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πατήστε εδώ .

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ μέσω του διαδικτύου από την ημερομηνία ανάρτησης της παρούσας στον ιστότοπο της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., συμπληρώνοντας την ΑΙΤΗΣΗ και επισυνάπτοντας το βιογραφικό τους σημείωμα.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία έχει έναρξη την ημερομηνία ανάρτησης της παρούσας στον ιστότοπο της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και λήξη στις 03.02.2026 ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00.

Για διευκρινίσεις σχετικά με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και τη συμμετοχή σε αυτή, οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Προσλήψεων Αξιολόγησης και Εκπαίδευσης Προσωπικού, τηλεφωνικά στο 2106075687 ή 5673 (εργάσιμες ημέρες και ώρες 09:00 μέχρι 14:00), ή μέσω email στο tm.proslipseon@ert.gr .

Για τυχόν τεχνικές διευκρινίσεις και μόνο σχετικά με τη διαδικασία συμπλήρωσης και υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Ψηφιακών Υποδομών & Εφαρμογών, τηλεφωνικά στο 210 609 2375 (εργάσιμες ημέρες και ώρες 09:00 μέχρι 14:00) ή μέσω email στο mediatek@ert.gr .

Η ΑΙΤΗΣΗ πρέπει να είναι συμπληρωμένη ως προς όλα τα στοιχεία που αναφέρονται, συνιστά δε ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ του υποψηφίου ότι τα αναφερόμενα στην ΑΙΤΗΣΗ του είναι γνήσια και αληθή.

Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί αναλαμβάνει την υποχρέωση να προσκομίσει όλα τα έγγραφα που περιλαμβάνονται στην ΑΙΤΗΣΗ του, καθώς και κάθε άλλο τυχόν απαιτούμενο έγγραφο. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης υποβολής των ανωτέρω εγγράφων, η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. επιφυλάσσεται να αναθέσει το έργο στον επόμενο επιλαχόντα. Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού και η διαδικασία επιλογής και πρόσληψης θα πραγματοποιηθεί με άκρα εχεμύθεια.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΦΟΡΜΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ