ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΓΔ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ 2 ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ (ΨΩΝΗ465Θ1Ε-8ΨΗ)

Ο Γενικός Διευθυντής Ενημέρωσης απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για τη σύναψη δύο (2) συμβάσεων μίσθωσης έργου που θα αφορούν στη Γενική Διεύθυνση Ενημέρωσης της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., ως ακολούθως:

Για το έργο της παραγωγής, σύνταξης και διαχείρισης ειδήσεων για το διαδίκτυο, για το έργο της παραγωγής, της σύνταξης και της ανάρτησης ειδήσεων και ενημερωτικών προϊόντων διαδικτυακού περιεχομένου στην ιστοσελίδα της εταιρείας καθώς και για το έργο της επιμέλειας και ορθής σύνταξης των αναρτήσεων της συντακτικής ομάδας του EPTNEWS, τον έλεγχο της εγκυρότητας των πληροφοριών που αναρτώνται, διαχείριση της κεντρικής σελίδας του ιστότοπου, καθώς και των κεντρικών σελίδων των κατηγοριών του EPTNEWS και την διαχείριση του μηχανισμού αποστολής ειδοποιήσεων στους χρήστες (push notification), η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. προτίθεται να αναθέσει συμβάσεις μίσθωσης έργου σε δύο (2) Δημοσιογράφους- Αρχισυντάκτες Διαδικτύου.

Η διάρκεια του έργου ορίζεται από την υπογραφή τους, όχι νωρίτερα από 01/01/2026 έως 31/12/2026, με δικαίωμα παράτασης.

Για να διαβάσετε αναλυτικά την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πατήστε εδώ .

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ μέσω του διαδικτύου από την ημερομηνία ανάρτησης της παρούσας στον ιστότοπο της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., συμπληρώνοντας την ΑΙΤΗΣΗ και επισυνάπτοντας το βιογραφικό τους σημείωμα.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία έχει έναρξη την ημερομηνία ανάρτησης της παρούσας στον ιστότοπο της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και λήξη στις 05/01/2026 ημέρα Δευτέρα.

Για διευκρινίσεις σχετικά με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και τη συμμετοχή σε αυτή, οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Προσλήψεων Αξιολόγησης και Εκπαίδευσης Προσωπικού, τηλεφωνικά στο 2106075687 ή 5673 (εργάσιμες ημέρες και ώρες 09:00 μέχρι 14:00), ή μέσω email στο tm.proslipseon@ert.gr .

Για τυχόν τεχνικές διευκρινίσεις και μόνο σχετικά με τη διαδικασία συμπλήρωσης και υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Ψηφιακών Υποδομών & Εφαρμογών, τηλεφωνικά στο 210 609 2375 (εργάσιμες ημέρες και ώρες 09:00 μέχρι 14:00) ή μέσω email στο mediatek@ert.gr .

Η ΑΙΤΗΣΗ πρέπει να είναι συμπληρωμένη ως προς όλα τα στοιχεία που αναφέρονται, συνιστά δε ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ του υποψηφίου ότι τα αναφερόμενα στην ΑΙΤΗΣΗ του είναι γνήσια και αληθή.

Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί αναλαμβάνει την υποχρέωση να προσκομίσει όλα τα έγγραφα που περιλαμβάνονται στην ΑΙΤΗΣΗ του, καθώς και κάθε άλλο τυχόν απαιτούμενο έγγραφο. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης υποβολής των ανωτέρω εγγράφων, η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. επιφυλάσσεται να αναθέσει το έργο στον επόμενο επιλαχόντα. Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού και η διαδικασία επιλογής και πρόσληψης θα πραγματοποιηθεί με άκρα εχεμύθεια.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΦΟΡΜΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ