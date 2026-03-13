ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΓΔ MARKETING & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ 3 ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ (Ρ60Β465Θ1Ε-ΝΜ0)

Ο Γενικός Διευθυντής Marketing & Εμπορικής Εκμετάλλευσης απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για τη σύναψη τριών (3) συμβάσεων μίσθωσης έργου που θα αφορά στη Γενική Διεύθυνση Marketing και Εμπορικής Εκμετάλλευσης της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., ως ακολούθως:

A) Για το έργο της εικαστικής επιμέλειας εκπομπών, trailers και περιεχομένου της ΕΡΤ Α.Ε, η εταιρεία προτίθεται να αναθέσει μία (1) σύμβαση μίσθωσης έργου σε έναν (1) Γραφίστα.

B) Για το έργο του σχεδιασμού και της επιμέλειας trailer ψυχαγωγικών και αθλητικών εκπομπών για τα κανάλια της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε, η εταιρεία προτίθεται να αναθέσει μία (1) σύμβαση μίσθωσης έργου σε έναν (1) Μοντέρ.

Γ) Για το έργο της εικαστικής επιμέλειας για στατικές εικόνες, εκτυπώσιμα και ψηφιακά αρχεία για τις ανάγκες της προώθησης των μέσων και των δραστηριοτήτων της ΕΡΤ ΑΕ, η εταιρεία προτίθεται να αναθέσει μία (1) σύμβαση μίσθωσης έργου σε έναν (1) Γραφίστα.

Οι ανωτέρω συμβάσεις μίσθωσης έργου θα έχουν ισχύ για το χρονικό διάστημα ως εξής:

A & Β) από την υπογραφή της σύμβασης και έως 31.12.2026, με δικαίωμα ανανέωσης.

Γ) από την υπογραφή της σύμβασης και με διάρκεια 6 μηνών, με δικαίωμα ανανέωσης.

Για να διαβάσετε αναλυτικά την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ μέσω του διαδικτύου από την ημερομηνία ανάρτησης της παρούσας στον ιστότοπο της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., συμπληρώνοντας την ΑΙΤΗΣΗ και επισυνάπτοντας το βιογραφικό τους σημείωμα.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία λήγει στις 20 Μαρτίου, ημέρα Παρασκευή, στις 13:00.

Για διευκρινίσεις σχετικά με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και τη συμμετοχή σε αυτή, οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Προσλήψεων Αξιολόγησης και Εκπαίδευσης Προσωπικού, τηλεφωνικά στο 2106075687 ή 5673 (εργάσιμες ημέρες και ώρες 09:00 μέχρι 14:00), ή μέσω email στο tm.proslipseon@ert.gr .

Για τυχόν τεχνικές διευκρινίσεις και μόνο σχετικά με τη διαδικασία συμπλήρωσης και υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Ψηφιακών Υποδομών & Εφαρμογών, τηλεφωνικά στο 210 609 2375 (εργάσιμες ημέρες και ώρες 09:00 μέχρι 14:00) ή μέσω email στο mediatek@ert.gr .

Η ΑΙΤΗΣΗ πρέπει να είναι συμπληρωμένη ως προς όλα τα στοιχεία που αναφέρονται, συνιστά δε ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ του υποψηφίου ότι τα αναφερόμενα στην ΑΙΤΗΣΗ του είναι γνήσια και αληθή.

Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί αναλαμβάνει την υποχρέωση να προσκομίσει όλα τα έγγραφα που περιλαμβάνονται στην ΑΙΤΗΣΗ του, καθώς και κάθε άλλο τυχόν απαιτούμενο έγγραφο. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης υποβολής των ανωτέρω εγγράφων, η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. επιφυλάσσεται να αναθέσει το έργο στον επόμενο επιλαχόντα. Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού και η διαδικασία επιλογής και πρόσληψης θα πραγματοποιηθεί με άκρα εχεμύθεια.

