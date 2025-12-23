ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΓΔ MARKETING & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ 6 ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ (9Τ0Χ465Θ1Ε-ΓΑ5)

Ο Γενικός Διευθυντής Marketing & Εμπορικής Εκμετάλλευσης απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για τη σύναψη έξι (6) συμβάσεων μίσθωσης έργου που θα αφορούν στη Γενική Διεύθυνση Marketing και Εμπορικής Εκμετάλλευσης της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., ως ακολούθως:

(α) Για το έργο της παραγωγής περιεχομένου για τα ψηφιακά μέσα , η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. προτίθεται να αναθέσει σύμβαση μίσθωσης έργου σε έναν (1) Υπεύθυνο Έργου.

(β) Για το έργο του σχεδιασμού, της υλοποίησης και της διαμόρφωσης άλλων προωθητικών υλικών (branding, pop υλικά, digital advertising), η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. προτίθεται να αναθέσει σύμβαση μίσθωσης έργου σε έναν (1) Senior Γραφίστα.

(γ) Για το έργο της επινόησης και σύνταξης των κειμένων των τρεϊλερς των προγραμμάτων, η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. προτίθεται να αναθέσει σύμβαση μίσθωσης έργου σε έναν (1) Κειμενογράφο.

(δ) Για το έργο της υποστήριξης και υλοποίησης της διαφημιστικής προβολής των προγραμμάτων των καναλιών της ΕΡΤ Α.Ε., του ERTFLIX και των εκάστοτε ενεργειών προβολής (atl,btl), η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. προτίθεται να αναθέσει σύμβαση μίσθωσης έργου σε έναν (1) Yπεύθυνο Έργου.

(ε) Για το έργο της εικαστικής επιμέλειας εκπομπών & τρέιλερ (λογότυπα, τίτλοι αρχής, σήματα, γραφικά), την παραγωγή σεναρίων, την επιμέλεια, τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και τη διαμόρφωση των τρέιλερ, των εσωτερικών και εξωτερικών παράγωγων (δημιουργικό, preproduction, production, post production), το σχεδιασμό, την υλοποίηση και τη διαμόρφωση άλλων προωθητικών υλικών καθώς και τη δημιουργία και την επίβλεψη των social media ενεργειών, η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. προτίθεται να αναθέσει σύμβαση μίσθωσης έργου σε έναν (1) Senior Σκηνοθέτη Trailer.

(στ) Για το έργο της προβολής του Απόδημου Ελληνισμού και του ERTFLIX εκτός Ελλάδας στα Κοινωνικά Μέσα, η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. προτίθεται να αναθέσει σύμβαση μίσθωσης έργου σε έναν (1) Υπεύθυνο Έργου.

Οι ανωτέρω συμβάσεις μίσθωσης έργου προτείνεται να ισχύσουν για το χρονικό διάστημα ως εξής:

α) από 15.01.26 και έως 31.12.2026, με δικαίωμα ανανέωσης.

β) από 01.02.26 και έως 31.12.2026, με δικαίωμα ανανέωσης.

γ) από 01.02.26 και έως 31.12.2026, με δικαίωμα ανανέωσης.

δ) από 01.02.26 και έως 31.12.2026, με δικαίωμα ανανέωσης.

ε) από 01.03.26 και έως 31.12.2026, με δικαίωμα ανανέωσης

στ) από 01.03.26 και έως 31.12.2026, με δικαίωμα ανανέωσης

Για να διαβάσετε αναλυτικά την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πατήστε εδώ .

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ μέσω του διαδικτύου από την ημερομηνία ανάρτησης της παρούσας στον ιστότοπο της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., συμπληρώνοντας την ΑΙΤΗΣΗ και επισυνάπτοντας το βιογραφικό τους σημείωμα.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία λήγει στις 30 Δεκεμβρίου, ημέρα Τρίτη, στις 23:59.

Για διευκρινίσεις σχετικά με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και τη συμμετοχή σε αυτή, οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Προσλήψεων Αξιολόγησης και Εκπαίδευσης Προσωπικού, τηλεφωνικά στο 2106075687 ή 5673 (εργάσιμες ημέρες και ώρες 09:00 μέχρι 14:00), ή μέσω email στο tm.proslipseon@ert.gr .

Για τυχόν τεχνικές διευκρινίσεις και μόνο σχετικά με τη διαδικασία συμπλήρωσης και υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Ψηφιακών Υποδομών & Εφαρμογών, τηλεφωνικά στο 210 609 2375 (εργάσιμες ημέρες και ώρες 09:00 μέχρι 14:00) ή μέσω email στο mediatek@ert.gr .

Η ΑΙΤΗΣΗ πρέπει να είναι συμπληρωμένη ως προς όλα τα στοιχεία που αναφέρονται, συνιστά δε ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ του υποψηφίου ότι τα αναφερόμενα στην ΑΙΤΗΣΗ του είναι γνήσια και αληθή.

Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί αναλαμβάνει την υποχρέωση να προσκομίσει όλα τα έγγραφα που περιλαμβάνονται στην ΑΙΤΗΣΗ του, καθώς και κάθε άλλο τυχόν απαιτούμενο έγγραφο. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης υποβολής των ανωτέρω εγγράφων, η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. επιφυλάσσεται να αναθέσει το έργο στον επόμενο επιλαχόντα. Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού και η διαδικασία επιλογής και πρόσληψης θα πραγματοποιηθεί με άκρα εχεμύθεια.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΦΟΡΜΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ