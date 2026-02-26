ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΓΔ MARKETING & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΕΠΤΑ (7) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ (9ΞΒΣ465Θ1Ε-ΒΘΟ)

Ο Γενικός Διευθυντής Marketing & Εμπορικής Εκμετάλλευσης απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για τη σύναψη επτά (7) συμβάσεων μίσθωσης έργου που θα αφορά στη Γενική Διεύθυνση Marketing και Εμπορικής Εκμετάλλευσης της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., ως ακολούθως:

α) Για το έργο των εκφωνήσεων των τρέϊλερς των προγραμμάτων της ΕΡΤ, η ΕΡΤ Α.Ε. προτίθεται να αναθέσει μία (1) σύμβαση μίσθωσης έργου σ’ έναν (1) εκφωνητή.

β) Για το έργο του σχεδιασμού και της δημιουργίας πακεταρίσματος, εταιρικής ταυτότητας και γραφικών στοιχείων για τα προγράμματα της ΕΡΤ, η ΕΡΤ Α.Ε. προτίθεται να αναθέσει μία (1) σύμβαση μίσθωσης έργου σ’ έναν (1) γραφίστα.

γ) Για το έργο της επιμέλειας κειμένων για την ψηφιακή πλατφόρμα, η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. προτίθεται να αναθέσει σύμβαση μίσθωσης έργου σε έναν (1) κειμενογράφο.

δ) Για το έργο της επιμέλειας παραγωγής τηλεοπτικού προγράμματος, βίντεο και διαφημίσεων, η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. προτίθεται να αναθέσει σύμβαση μίσθωσης έργου σε έναν (1) υπεύθυνο έργου.

ε) Για το έργο της ανάλυσης στατιστικών δεδομένων, η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. προτίθεται να αναθέσει σύμβαση μίσθωσης έργου σε έναν (1) υπεύθυνο Έργου.

στ) Για το έργο της διαχείρισης περιεχομένου της εταιρείας και ψηφιακής πλατφόρμας ERTFLIX, η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. προτίθεται να αναθέσει σύμβαση μίσθωσης έργου σε έναν (1) υπεύθυνο έργου.

ζ) Για το έργο της παραγωγής, επεξεργασίας και παρουσίασης πολυμεσικού περιεχομένου για την προβολή των τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών προγραμμάτων στα ψηφιακά μέσα, η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. προτίθεται να αναθέσει σύμβαση μίσθωσης έργου σε έναν (1) υπεύθυνο έργου.

Οι ανωτέρω συμβάσεις μίσθωσης έργου θα έχουν ισχύ από την υπογραφή της σύμβασης έως 31.12.2026, με δικαίωμα ανανέωσης.

Για να διαβάσετε αναλυτικά την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πατήστε εδώ .

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ μέσω του διαδικτύου από την ημερομηνία ανάρτησης της παρούσας στον ιστότοπο της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., συμπληρώνοντας την ΑΙΤΗΣΗ και επισυνάπτοντας το βιογραφικό τους σημείωμα.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία λήγει στις 5 Μαρτίου 2026, ημέρα Πέμπτη, στις 14.00.

Για διευκρινίσεις σχετικά με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και τη συμμετοχή σε αυτή, οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Προσλήψεων Αξιολόγησης και Εκπαίδευσης Προσωπικού, τηλεφωνικά στο 2106075687 ή 5673 (εργάσιμες ημέρες και ώρες 09:00 μέχρι 14:00), ή μέσω email στο tm.proslipseon@ert.gr .

Για τυχόν τεχνικές διευκρινίσεις και μόνο σχετικά με τη διαδικασία συμπλήρωσης και υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Ψηφιακών Υποδομών & Εφαρμογών, τηλεφωνικά στο 210 609 2375 (εργάσιμες ημέρες και ώρες 09:00 μέχρι 14:00) ή μέσω email στο mediatek@ert.gr .

Η ΑΙΤΗΣΗ πρέπει να είναι συμπληρωμένη ως προς όλα τα στοιχεία που αναφέρονται, συνιστά δε ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ του υποψηφίου ότι τα αναφερόμενα στην ΑΙΤΗΣΗ του είναι γνήσια και αληθή.

Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί αναλαμβάνει την υποχρέωση να προσκομίσει όλα τα έγγραφα που περιλαμβάνονται στην ΑΙΤΗΣΗ του, καθώς και κάθε άλλο τυχόν απαιτούμενο έγγραφο. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης υποβολής των ανωτέρω εγγράφων, η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. επιφυλάσσεται να αναθέσει το έργο στον επόμενο επιλαχόντα. Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού και η διαδικασία επιλογής και πρόσληψης θα πραγματοποιηθεί με άκρα εχεμύθεια.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΦΟΡΜΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ