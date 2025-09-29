ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΓΔ MARKETING ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ 4 ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ (9ΕΕΗ465Θ1Ε-ΜΜΓ)

Ο Γενικός Διευθυντής Marketing & Εμπορικής Εκμετάλλευσης απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη τεσσάρων (4) συμβάσεων μίσθωσης έργου που θα αφορούν στη Γενική Διεύθυνση Marketing και Εμπορικής Εκμετάλλευσης της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., ως ακολούθως:

(α) Για το έργο της εικαστικής επιμέλειας των τρέιλερ, των σποτ και γενικά των on air elements των καναλιών της ΕΡΤ (animated γραφικά, κάρτες, packshots), καθώς και της προσαρμογής τους για χρήση στα digital media της εταιρίας, η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. προτίθεται να αναθέσει μία (1) σύμβαση μίσθωσης έργου σε έναν (1) Junior Γραφίστα – Motion Graphics Artist.

(β) Για το έργο της δημιουργίας και της παραγωγής διαφημιστικών σποτ και trailers (δημιουργικά concept, pre production, production, post production), η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. προτίθεται να αναθέσει μία (1) σύμβαση μίσθωσης έργου σε έναν (1) Senior Σκηνοθέτη Trailer.

(γ) Για το έργο του σχεδιασμού και δημιουργίας γραφικών στοιχείων για τα προγράμματα της ΕΡΤ, εικαστική επιμέλεια εκπομπών, trailers και περιεχομένου στα ψηφιακά μέσα, η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. προτίθεται να αναθέσει μία (1) σύμβαση μίσθωσης έργου σε έναν (1) Art Director.

(δ) Για το έργο του σχεδιασμού και της διαφημιστική προβολής 360° καμπανιών των καναλιών, των προγραμμάτων και των ψηφιακών μέσων, η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. προτίθεται να αναθέσει μία (1) σύμβαση μίσθωσης έργου σε έναν (1) Marketing Campaign Manager.

Η διάρκεια του έργου ορίζεται για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της έως 31/12/2025, με δικαίωμα παράτασης

Για να διαβάσετε αναλυτικά την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πατήστε εδώ.

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ μέσω του διαδικτύου από την ημερομηνία ανάρτησης της παρούσας στον ιστότοπο της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., συμπληρώνοντας την ΑΙΤΗΣΗ και επισυνάπτοντας το βιογραφικό τους σημείωμα.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία λήγει στις 05.10.2025, ημέρα Κυριακή, στις 23:59.

Για διευκρινίσεις σχετικά με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και τη συμμετοχή σε αυτή, οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Προσλήψεων, Αξιολόγησης και Εκπαίδευσης Προσωπικού, τηλεφωνικά στο 210 607 5687 ή 5673 (εργάσιμες ημέρες και ώρες 09:00 μέχρι 14:00) ή μέσω email στο tm.proslipseon@ert.gr

Για τυχόν τεχνικές διευκρινίσεις και μόνο σχετικά με τη διαδικασία συμπλήρωσης και υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Ανάπτυξης Υβριδικών Υποδομών & Εφαρμογών της Ε.Ρ.Τ . Α.Ε., μέσω email στο mediatek@ert.gr ή τηλεφωνικά (2106092375, εργάσιμες ημέρες και ώρες 09.00 μέχρι 14.00).

Η ΑΙΤΗΣΗ πρέπει να είναι συμπληρωμένη ως προς όλα τα στοιχεία που αναφέρονται, συνιστά δε ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ του υποψηφίου ότι τα αναφερόμενα στην ΑΙΤΗΣΗ του είναι γνήσια και αληθή.

Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί αναλαμβάνει την υποχρέωση να προσκομίσει όλα τα έγγραφα που περιλαμβάνονται στην ΑΙΤΗΣΗ του, καθώς και κάθε άλλο τυχόν απαιτούμενο έγγραφο. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης υποβολής των ανωτέρω εγγράφων, η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. επιφυλάσσεται να αναθέσει το έργο στον επόμενο επιλαχόντα. Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού και η διαδικασία επιλογής και πρόσληψης θα πραγματοποιηθεί με άκρα εχεμύθεια.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΦΟΡΜΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Η ΕΡΤ ΑΕ εφαρμόζει πρόγραμμα συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων της ΕΕ 679/2016 (GDPR).

Δείτε τις Εταιρικές Πολιτικές Προστασίας Δεδομένων.

Δείτε την Πολιτική Επεξεργασίας και Διακράτησης Βιογραφικών Στοιχείων