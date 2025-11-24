ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΓΔ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ 5 ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ (ΡΝΘΟ465Θ1Ε-02Ω)

Η Γενική Διευθύντρια Προγράμματος απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη πέντε (5) συμβάσεων μίσθωσης έργου που θα αφορούν στη Διεύθυνση Αθλητικού Προγράμματος, της Γενικής Διεύθυνσης Προγράμματος της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., ως ακολούθως:

α) Για το έργο της παρακολούθησης της εξελεγκτικής διαδικασίας (προετοιμασία, έναρξη και παρακολούθηση εκτέλεση σκαλέτας, γυρισμάτων, εκτέλεσης παραγωγής, ποιοτικού ελέγχου κ.λπ.) ενός ή περισσοτέρων ψυχαγωγικών προγραμμάτων, η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. προτίθεται να αναθέσει σύμβαση

μίσθωσης έργου, σε έναν/μία (1) Υπεύθυνο ‘Έργου.

β) Για το έργο της παρακολούθησης και επιμέλειας της εξελικτικής διαδικασίας παραγωγής μιας ψυχαγωγικής εκπομπής (προετοιμασία, έναρξη και παρακολούθηση εκτέλεσης σεναρίου-σκαλέτας, (γυρισμάτων), καθώς και για άλλες τυχόν ψυχαγωγικές εκπομπές. η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. προτίθεται να αναθέσει

σύμβαση μίσθωσης έργου, σε έναν/μία (1) Υπεύθυνο ‘Έργου.

γ) Για το έργο της παρακολούθησης και επιμέλειας της εξελικτικής διαδικασίας παραγωγής σειράς ντοκιμαντέρ – εκπομπής (προετοιμασία, έναρξη και παρακολούθηση εκτέλεσης σεναρίου, γυρισμάτων κ.λπ.), καθώς και για άλλες τυχόν σειρές ντοκιμαντέρ – εκπομπών, η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. προτίθεται

να αναθέσει σύμβαση μίσθωσης έργου, σε δύο (2) Υπεύθυνους ‘Έργου.

δ) Για το έργο της παρακολούθησης και επιμέλειας της εξελικτικής διαδικασίας παραγωγής σειράς μυθοπλασίας (προετοιμασία, έναρξη και παρακολούθηση εκτέλεσης σεναρίου, γυρισμάτων κ.λπ.), καθώς και για άλλες τυχόν μυθοπλασίες, η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. προτίθεται να αναθέσει σύμβαση μίσθωσης

έργου, σε έναν/μία (1) Υπεύθυνο ‘Έργου.

Η διάρκεια του έργου ορίζεται από 01.01.2026 έως 31.12.2026, με δικαίωμα παράτασης.

Για να διαβάσετε αναλυτικά την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πατήστε εδώ.

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ μέσω του διαδικτύου από την ημερομηνία ανάρτησης της παρούσας στον ιστότοπο της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., συμπληρώνοντας την ΑΙΤΗΣΗ και επισυνάπτοντας το βιογραφικό τους σημείωμα.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία λήγει την 30 Νοεμβρίου ημέρα Κυριακή και ώρα 23:59 μ.μ.

Για διευκρινίσεις σχετικά με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και τη συμμετοχή σε αυτή, οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Προσλήψεων, Αξιολόγησης και Εκπαίδευσης Προσωπικού, τηλεφωνικά στο 210 607 5687 ή 5673 (εργάσιμες ημέρες και ώρες 09:00 μέχρι 14:00) ή μέσω email στο tm.proslipseon@ert.gr.

Για τυχόν τεχνικές διευκρινίσεις και μόνο σχετικά με τη διαδικασία συμπλήρωσης και υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Ψηφιακών Υποδομών & Εφαρμογών, τηλεφωνικά στο 210 609 2375 (εργάσιμες ημέρες και ώρες 09:00 μέχρι 14:00) ή μέσω email στο mediatek@ert.gr.

Η ΑΙΤΗΣΗ πρέπει να είναι συμπληρωμένη ως προς όλα τα στοιχεία που αναφέρονται, συνιστά δε ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ του υποψηφίου ότι τα αναφερόμενα στην ΑΙΤΗΣΗ του είναι γνήσια και αληθή.

Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί αναλαμβάνει την υποχρέωση να προσκομίσει όλα τα έγγραφα που περιλαμβάνονται στην ΑΙΤΗΣΗ του, καθώς και κάθε άλλο τυχόν απαιτούμενο έγγραφο. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης υποβολής των ανωτέρω εγγράφων, η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. επιφυλάσσεται να αναθέσει το έργο στον επόμενο επιλαχόντα. Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού και η διαδικασία επιλογής και πρόσληψης θα πραγματοποιηθεί με άκρα εχεμύθεια.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΦΟΡΜΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Η ΕΡΤ ΑΕ εφαρμόζει πρόγραμμα συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων της ΕΕ 679/2016 (GDPR).

Δείτε τις Εταιρικές Πολιτικές Προστασίας Δεδομένων.

Δείτε την Πολιτική Επεξεργασίας και Διακράτησης Βιογραφικών Στοιχείων