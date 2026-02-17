ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΓΔ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ 7 ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ (ΨΘΗΥ465Θ1Ε-ΛΦΨ)

Η Γενική Διευθύντρια Προγράμματος απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για τη σύναψη επτά (7) συμβάσεων μίσθωσης έργου στη Διεύθυνση Μουσικών Συνόλων, της Γενικής Διεύθυνσης Προγράμματος της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., ως ακολούθως:



α) Για το έργο της προετοιμασίας και διάθεσης προς χρήση του κάθε χώρου εργασίας της Ορχήστρας ή Χορωδίας, καθώς και της μέριμνας για τη μεταφορά των οργάνων και της φόρτωσής τους στο κατά περίπτωση μεταφορικό μέσο που επιλέγει η εταιρία σε εκδηλώσεις εκτός Ραδιομεγάρου, η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. προτίθεται να αναθέσει σύμβαση μίσθωσης έργου σε έναν/μία (1) Φροντιστή.

β) Για το έργο της οργάνωσης, διαχείρισης και ανάπτυξης της μουσικής βιβλιοθήκης των Μουσικών Συνόλων, της συντήρησης του μουσικού υλικού και αρχειακού υλικού και της επιμέλειας του ώστε να είναι δυνατή η εκτέλεση του εκάστοτε μουσικού προγραμματισμού, της δημιουργίας μητρώου και της καταγραφής όλων των έργων της μουσικής βιβλιοθήκης, της ψηφιοποίησης και μουσικολογικής επιμέλειας των μουσικών χειρόγραφων (scan), σε κατάλληλα προγράμματα ψηφιοποίησης μουσικής γραφής (πχ Finale ή Sibelius), καθώς και της φροντίδας για την ασφαλή φύλαξη όλων των ψηφιοποιημένων μουσικών αρχείων, η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. προτίθεται να αναθέσει συμβάσεις μίσθωσης έργου σε δύο (2) Αντιγραφείς.

γ) Για το έργο του συντονισμού των εργασιών των φροντιστών και της επιμέλειας εκτέλεσης του πλάνου σκηνής κάθε παραγωγής, καθώς και της υποδοχής – προετοιμασίας του μουσικού υλικού κάθε παραγωγής, η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. προτίθεται να αναθέσει σύμβαση μίσθωσης έργου σε έναν/μία (1) Συντονιστή Φροντιστηρίου- Αντιγραφέα.

δ) Για το έργο της εκτέλεσης και του συντονισμού όλων των παραμέτρων που συνιστούν την ολοκληρωμένη οργάνωση των συναυλιών – μαγνητοσκοπήσεων – ηχογραφήσεων των Μουσικών Συνόλων, καθώς και της συνεπικουρίας τους στους Διευθυντές Παραγωγής, η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. προτίθεται να αναθέσει σύμβαση μίσθωσης έργου σε δύο (2) Βοηθούς Παραγωγής.

ε) Για το έργο της ενορχήστρωσης μουσικών έργων και της επεξεργασίας και της επεξεργασίας και της επιμέλειας ήδη υπάρχοντος στη βιβλιοθήκη των Μουσικών Συνόλων ενορχηστρώσεων και μουσικών έργων, η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. προτίθεται να αναθέσει σύμβαση μίσθωσης έργου σε έναν/μία (1) Ενορχηστρωτή.

Η διάρκεια των έργων ορίζεται από την υπογραφή της σύμβασης, όχι νωρίτερα από 01.04.2026, έως 31.12.2026, με δικαίωμα παράτασης

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ μέσω του διαδικτύου από την ημερομηνία ανάρτησης της παρούσας στον ιστότοπο της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., συμπληρώνοντας την ΑΙΤΗΣΗ και επισυνάπτοντας το βιογραφικό τους σημείωμα.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία λήγει στις 24.02.2026, ημέρα Τρίτη και ώρα 23.59.

Για διευκρινίσεις σχετικά με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και τη συμμετοχή σε αυτή, οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Προσλήψεων Αξιολόγησης και Εκπαίδευσης Προσωπικού, τηλεφωνικά στο 2106075687 ή 5673 (εργάσιμες ημέρες και ώρες 09:00 μέχρι 14:00), ή μέσω email στο tm.proslipseon@ert.gr .

Για τυχόν τεχνικές διευκρινίσεις και μόνο σχετικά με τη διαδικασία συμπλήρωσης και υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Ψηφιακών Υποδομών & Εφαρμογών, τηλεφωνικά στο 210 609 2375 (εργάσιμες ημέρες και ώρες 09:00 μέχρι 14:00) ή μέσω email στο mediatek@ert.gr .

Η ΑΙΤΗΣΗ πρέπει να είναι συμπληρωμένη ως προς όλα τα στοιχεία που αναφέρονται, συνιστά δε ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ του υποψηφίου ότι τα αναφερόμενα στην ΑΙΤΗΣΗ του είναι γνήσια και αληθή.

Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί αναλαμβάνει την υποχρέωση να προσκομίσει όλα τα έγγραφα που περιλαμβάνονται στην ΑΙΤΗΣΗ του, καθώς και κάθε άλλο τυχόν απαιτούμενο έγγραφο. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης υποβολής των ανωτέρω εγγράφων, η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. επιφυλάσσεται να αναθέσει το έργο στον επόμενο επιλαχόντα. Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού και η διαδικασία επιλογής και πρόσληψης θα πραγματοποιηθεί με άκρα εχεμύθεια.

