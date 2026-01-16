ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΣΗ ΠΡΟΪΣΤΑΣΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΓΔ ΕΡΤ3

Σήμερα 16.01.2026 ολοκληρώθηκε η διαδικασία αξιολόγησης των υποψηφίων της Προκήρυξης 23195/29.12.2025 (ΑΔΑ: Ψ2ΨΛ465Θ1Ε-ΠΔΞ) για την πλήρωση θέσης Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης ΕΡΤ3 της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και αναρτάται στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, οι προσωρινοί πίνακες επιτυχόντων και απορριπτέων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο ΙΑ της εν λόγω Προκήρυξης.

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ

Α/Α ΗΜ.ΚΑΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 2 6.1.2026 15:18 71 4 9.1.2026 10:19 65 6 11.1.2026 23:50 44

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ





Α/Α ΑΡ. ΚΑΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ 1 30.12.2025 2:30:33 μμ ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 3 7.1.2026 7:08:32 μμ ΕΛΛΙΠΗ ΕΓΓΡΑΦΑ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ 5 11.1.2026 8:45:46 μμ ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Η κατάρτιση των ως άνω πινάκων (ΕΠΙΤΥΧOΝΤΩΝ/ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ) πραγματοποιήθηκε κατόπιν ελέγχου των προσόντων, των προσκομισθέντων δικαιολογητικών και ατομικής συνέντευξης των υποψηφίων, τηρουμένων των όρων της Προκήρυξης.

Επισημαίνεται ότι στους επισυναπτόμενους προσωρινούς πίνακες κατάταξης αναγράφεται ο αριθμός καταχώρισης των αιτήσεων των υποψηφίων, για λόγους προστασίας των προσωπικών τους δεδομένων.

Ενστάσεις κατά του ανωτέρω προσωρινού πίνακα υποβάλλονται, σύμφωνα με το Κεφάλαιο ΙΒ της εν λόγω Προκήρυξης, ενώπιον της Επιτροπής Ενστάσεων, μόνο για λόγους νομιμότητας, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την επομένη της ανάρτησής του, ήτοι από 17.1.2026 έως 26.1.2026 και ώρα 23.59 και αποστέλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση enstaseis@ert.gr .

Ενστάσεις που υποβάλλονται μετά το πέρας της ανωτέρω προθεσμίας απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Για την υποβολή της ένστασης απαιτείται η συμπλήρωση της φόρμας « ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΣΤΑΣΗΣ » με τεκμηριωμένες αιτιάσεις. Η ένσταση ασκείται από τον ενιστάμενο υποψήφιο ή εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του (με θεωρημένη εξουσιοδότηση από ΚΕΠ ή μέσω egov).

ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

(ΑΔΑ:6ΙΑΟ465Θ1Ε-3ΗΖ)