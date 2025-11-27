ΕΚ ΝΕΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΘΕΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ/ΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ (Ρ1ΣΔ465Θ1Ε-ΥΚΙ)

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. απευθύνει εκ νέου πρόσκληση για την πλήρωση της θέσης Υπεύθυνου/ης Υπηρεσίας Στρατηγικού Σχεδιασμού, των Υπηρεσιών Διευθύνοντος Συμβούλου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., ως ακολούθως:

Η θέση θα καλυφθεί από υποψήφια/υποψήφιο, είτε από το προσωπικό της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., είτε εκτός αυτού, που θα ανταποκρίνεται με τον πιο ικανοποιητικό τρόπο στα απαιτούμενα προσόντα.

Στις αρμοδιότητες της Υπηρεσίας Στρατηγικού Σχεδιασμού, περιλαμβάνονται ιδίως:

Η μέριμνα για τη σύνταξη του Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδίου της ΕΡΤ Α.Ε. σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες της Διοίκησης.

Η συνεργασία με τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και τις Γενικές Διευθύνσεις, για τη στοχοθεσία τους και τον προσδιορισμό του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης.

Η παρακολούθηση εκτέλεσης του Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδίου σε συνεργασία με τις Γενικές Διευθύνσεις και η διατύπωση προτάσεων για την αναθεώρησή του.

Η έρευνα, παρακολούθηση, μελέτη, αξιολόγηση και αξιοποίηση του ελληνικού και διεθνούς περιβάλλοντος σε θέματα οργάνωσης και η ευθύνη για την εισήγηση πολιτικής για τον καθορισμό σχεδίων – πλαισίων προσαρμογής της λειτουργίας της ΕΡΤ Α.Ε. στις διαμορφούμενες τάσεις και προοπτικές, καθώς και η σύνταξη μελετών και εκθέσεων για επιμέρους θέματα αποδοτικότερης λειτουργίας της ΕΡΤ Α.Ε.

Η διερεύνηση νέων αναπτυξιακών δραστηριοτήτων τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Η συνεχής έρευνα και παρακολούθηση των εξελίξεων στα Ηλεκτρονικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και η μέριμνα για τη συλλογή στοιχείων και δεικτών που περιγράφουν την κατάστασή τους.

Η αποτύπωση, η παρακολούθηση και ο ανασχεδιασμός των διαδικασιών και της επιχειρησιακής αρχιτεκτονικής της Εταιρείας, η οποία περιλαμβάνει:

την οργανωτική δομή,

τις εταιρικές διαδικασίες (παραγωγικές και υποστηρικτικές),

τα έντυπα, έγγραφα και δεδομένα που υποστηρίζουν τις διαδικασίες,

Η συντήρηση και συνεχής επικαιροποίηση των πληροφοριών που σχετίζονται με την επιχειρησιακή αρχιτεκτονική.

Η ως άνω θέση είναι πλήρους απασχόλησης και η θητεία του/ης καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Για να διαβάσετε αναλυτικά την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πατήστε εδώ

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ μέσω του διαδικτύου από την ημερομηνία ανάρτησης της παρούσας στον ιστότοπο της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., συμπληρώνοντας την ΑΙΤΗΣΗ και επισυνάπτοντας το βιογραφικό τους σημείωμα.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής έχει έναρξη την ημερομηνία ανάρτησης της παρούσας στον ιστότοπο της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και λήξη στις 04.12.2025, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:00.

Για διευκρινίσεις σχετικά με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και τη συμμετοχή σε αυτή, οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται τηλεφωνικά στο 210 609 2420 (εργάσιμες ημέρες και ώρες 09:00 μέχρι 14:00) ή μέσω email στο tm.proslipseon@ert.gr.

Για τυχόν τεχνικές διευκρινίσεις και μόνο σχετικά με τη διαδικασία συμπλήρωσης και υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Ανάπτυξης Υβριδικών Υποδομών & Εφαρμογών της Ε.Ρ.Τ . Α.Ε., μέσω email στο mediatek@ert.gr ή τηλεφωνικά (2106092375, εργάσιμες ημέρες και ώρες 09.00 μέχρι 14.00).

Η ΑΙΤΗΣΗ πρέπει να είναι συμπληρωμένη ως προς όλα τα στοιχεία που αναφέρονται, συνιστά δε ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ του υποψηφίου ότι τα αναφερόμενα στην ΑΙΤΗΣΗ του είναι γνήσια και αληθή.

Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί αναλαμβάνει την υποχρέωση να προσκομίσει όλα τα έγγραφα που περιλαμβάνονται στην ΑΙΤΗΣΗ του, εντός της οριζόμενης προθεσμίας, καθώς και κάθε άλλο τυχόν απαιτούμενο έγγραφο. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης υποβολής των ανωτέρω εγγράφων, η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. επιφυλάσσεται να αναθέσει το έργο στον επόμενο επιλαχόντα. Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού και η διαδικασία επιλογής και πρόσληψης θα πραγματοποιηθεί με άκρα εχεμύθεια.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Η ΕΡΤ ΑΕ εφαρμόζει πρόγραμμα συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων της ΕΕ 679/2016 (GDPR).

Δείτε τις Εταιρικές Πολιτικές Προστασίας Δεδομένων.

Δείτε την Πολιτική Επεξεργασίας και Διακράτησης Βιογραφικών Στοιχείων