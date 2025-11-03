Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση υπαλλήλων στην Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. στο πλαίσιο της ενδοϋπουργικήςκινητικότητας.

Η Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Α. Ε. (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.) προκειμένου να καλύψει επιτακτικές υπηρεσιακές ανάγκες προτίθεται να προβεί στην απόσπαση τριών (3) υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ) κατηγορίας ΠΕ και ΔΕ Δημοσιογράφων που υπηρετούν στη Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης της Προεδρίας της Κυβέρνησης ή στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων Α.Ε. (Α.Π.Ε.- Μ.Π.Ε. Α.Ε.), στο πλαίσιο της ενδοϋπουργικής κινητικότητας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν.4440/2016 (Α’ 224).



Οι θέσεις που πρόκειται να καλυφθούν λόγω επειγουσών αναγκών της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. είναι οι εξής:



ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΛΑΔΟΣ ΜΟΝΙΜΟΙ ΙΔΑΧ ΣΥΝΟΛΟ

ΘΕΣΕΩΝ 01 ΠΕ ΠΕ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ - 2 2 02 ΔΕ ΔΕ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ - 1 1 ΣΥΝΟΛΟ 3

Προσόντα υποψηφίων

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να ανήκουν στον κλάδο ΠΕ Δημοσιογράφων ή ΔΕ Δημοσιογράφων.

Ειδικότερα:

Ι. Για την πλήρωση των θέσεων ΠΕ Δημοσιογράφων με κωδικό θέσης 01, πρόσθετα επιθυμητά προσόντα είναι:

α) τηλεοπτική εμπειρία τουλάχιστον δέκα (10) ετών στο πολιτικό ρεπορτάζ με ικανότητα ανάλυσης και σχολιασμού πολιτικών και διεθνών γεγονότων και

β) μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών συναφούς αντικειμένου.

ΙΙ. Για την πλήρωση της θέσης ΔΕ Δημοσιογράφων με κωδικό θέσης 02 πρόσθετο επιθυμητό προσόν είναι η τηλεοπτική εμπειρία τουλάχιστον δέκα (10) ετών στη δημοσιογραφική παραγωγή μεγάλων αθλητικών γεγονότων.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης

Δικαίωμα υποβολής αίτησης υποψηφιότητας έχουν οι υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου της Γενικής Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης της Προεδρίας της Κυβέρνησης και του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων - Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων Α.Ε. (Α.Π.Ε.- Μ.Π.Ε. Α.Ε.), οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται στις διατάξεις των παρ. 2, 3 και 4 του αρ. 4 του ν. 4440/2016 και διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα των προκηρυσσόμενων θέσεων.

Υποβολή υποψηφιότητας – Προθεσμία

Η αίτηση με τα συνημμένα δικαιολογητικά θα υποβληθεί από τους ενδιαφερόμενους αποκλειστικά κατά το διάστημα από 4 Νοεμβρίου 2025, ημέρα Τρίτη έως και 10 Νοεμβρίου 2025, ημέρα Δευτέρα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση apospaseis@ert.gr.



Η χρονική διάρκεια των αποσπάσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα (1) έτος συνολικά, με δυνατότητα παράτασης για τρείς (3) μήνες.

Η δαπάνη μισθοδοσίας των αποσπασμένων υπαλλήλων βαρύνει την Ε.Ρ.Τ. Α.Ε..

