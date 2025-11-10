ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΘΕΣΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗΣ/ΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (9Ν5Μ465Θ1Ε-1ΩΛ)

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. απευθύνει πρόσκληση για την πλήρωση της θέσης Προϊσταμένης/ου, του Τμήματος Ανάπτυξης & Διαχείρισης

Ψηφιακών Μέσων, της Διεύθυνσης Ψηφιακών Μέσων, της Γενικής Διεύθυνσης Marketing & Εμπορικής Εκμετάλλευσης της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., ως ακολούθως:

Η θέση θα καλυφθεί από υποψήφια/υποψήφιο, είτε από το προσωπικό της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., είτε εκτός αυτού, που θα ανταποκρίνεται με τον πιο ικανοποιητικό τρόπο στα απαιτούμενα προσόντα.

Στις αρμοδιότητες του Τμήματος Ανάπτυξης & Διαχείρισης Ψηφιακών Μέσων, περιλαμβάνονται ιδίως:

Η συλλογή στατιστικών και η ανάλυσή τους για την επισκεψιμότητα των χρηστών στα ψηφιακά μέσα (διαδικτυακούς τόπους, OTT Platforms κ.α.).

Ο προγραμματισμός και η προώθηση του περιεχομένου και των δράσεων της Εταιρείας στα ψηφιακά μέσα, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Marketing, τη Διεύθυνση Προγράμματος, τη Διεύθυνση Εταιρικής Επικοινωνίας και τη Διεύθυνση Ψηφιακών Υποδομών & Εφαρμογών.

Η μέριμνα για τη δημιουργία εικαστικών web banner, trailer κ.λπ. και τον συντονισμό της παρουσίας τους σε όλα τα ψηφιακά μέσα και τα κοινωνικά δίκτυα (cross-device marketing) σε συνεργασία με τις αρμόδιες Διευθύνσεις και τα Τμήματα.

Η επιμέλεια και ο συντονισμός της δημοσίευσης του περιεχομένου με βάση τις εκάστοτε συμβάσεις, αλλά και της ανάδειξης του προγράμματος και των δράσεων της Εταιρείας, σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες που έχει η ΕΡΤ παρουσία ή και θα αναπτύξει στο μέλλον.

Η μέριμνα για τη διαχείριση του περιεχομένου που αναρτάται σε ψηφιακές πλατφόρμες και διαδικτυακούς τόπους, καθώς και η μέριμνα για την εφαρμογή των πολιτικών ορθής χρήσης.

Η συνεργασία με τη Διεύθυνση Ψηφιακών Υποδομών και Εφαρμογών για την ανάπτυξη και βελτίωση του περιβάλλοντος του συνόλου των ψηφιακών μέσων.

Η συνεργασία με τη Διεύθυνση Αρχείου της ΕΡΤ Α.Ε. για την προώθηση του περιεχομένου στις ψηφιακές πλατφόρμες και στα κοινωνικά δίκτυα.

Η ως άνω θέση είναι πλήρους απασχόλησης και η θητεία του/ης καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Για να διαβάσετε αναλυτικά την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πατήστε εδώ

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ μέσω του διαδικτύου από την ημερομηνία ανάρτησης της παρούσας στον ιστότοπο της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., συμπληρώνοντας την ΑΙΤΗΣΗ και επισυνάπτοντας το βιογραφικό τους σημείωμα.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής έχει έναρξη την ημερομηνία ανάρτησης της παρούσας στον ιστότοπο της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και λήξη στις 16.11.2025, ημέρα Κυριακή και ώρα 23:59.

Για διευκρινίσεις σχετικά με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και τη συμμετοχή σε αυτή, οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται τηλεφωνικά στο 210 609 2420 (εργάσιμες ημέρες και ώρες 09:00 μέχρι 14:00) ή μέσω email στο tm.proslipseon@ert.gr.

Για τυχόν τεχνικές διευκρινίσεις και μόνο σχετικά με τη διαδικασία συμπλήρωσης και υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Ανάπτυξης Υβριδικών Υποδομών & Εφαρμογών της Ε.Ρ.Τ . Α.Ε., μέσω email στο mediatek@ert.gr ή τηλεφωνικά (2106092375, εργάσιμες ημέρες και ώρες 09.00 μέχρι 14.00).

Η ΑΙΤΗΣΗ πρέπει να είναι συμπληρωμένη ως προς όλα τα στοιχεία που αναφέρονται, συνιστά δε ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ του υποψηφίου ότι τα αναφερόμενα στην ΑΙΤΗΣΗ του είναι γνήσια και αληθή.

Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί αναλαμβάνει την υποχρέωση να προσκομίσει όλα τα έγγραφα που περιλαμβάνονται στην ΑΙΤΗΣΗ του, εντός της οριζόμενης προθεσμίας, καθώς και κάθε άλλο τυχόν απαιτούμενο έγγραφο. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης υποβολής των ανωτέρω εγγράφων, η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. επιφυλάσσεται να αναθέσει το έργο στον επόμενο επιλαχόντα. Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού και η διαδικασία επιλογής και πρόσληψης θα πραγματοποιηθεί με άκρα εχεμύθεια.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΦΟΡΜΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Η ΕΡΤ ΑΕ εφαρμόζει πρόγραμμα συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων της ΕΕ 679/2016 (GDPR).

Δείτε τις Εταιρικές Πολιτικές Προστασίας Δεδομένων.

Δείτε την Πολιτική Επεξεργασίας και Διακράτησης Βιογραφικών Στοιχείων