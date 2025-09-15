ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΘΕΣΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗΣ/ΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (Ψ79Π465Θ1Ε-ΩΩ4)

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. απευθύνει πρόσκληση για την πλήρωση της θέσης Προϊσταμένης/ου του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων, της Διεύθυνσης Εταιρικής Επικοινωνίας, των Υπηρεσιών Διευθύνοντος Συμβούλου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., ως ακολούθως

Η θέση θα καλυφθεί από υποψήφια/υποψήφιο, είτε από το προσωπικό της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., είτε εκτός αυτού, που θα ανταποκρίνεται με τον πιο ικανοποιητικό τρόπο στα απαιτούμενα προσόντα.

Στις αρμοδιότητες του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων, περιλαμβάνονται ιδίως:

Η προβολή της ΕΡΤ Α.Ε. στο ευρωπαϊκό και διεθνές οπτικοακουστικό περιβάλλον: Εκπροσώπηση της Εταιρείας στα θεσμικά όργανα και στις συναντήσεις εργασίας των ευρωπαϊκών και διεθνών ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών (EBU, COPEAM, URTI κ.α.), στους οποίους η ΕΡΤ είναι μέλος. Μέριμνα για την εκπροσώπηση της ΕΡΤ Α.Ε. σε διεθνή συνέδρια και εκδηλώσεις με προστιθέμενη αξία στο έργο και την αποστολή της, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Εταιρείας. Συμβολή στη διεθνή προβολή της χώρας σε συνεργασία με άλλες δημόσιες υπηρεσίες (π.χ. Υπουργεία και τους εποπτευομένους φορείς τους, Ανεξάρτητες Αρχές κ.λπ.), αλλά και ιδιωτικούς φορείς, καθώς και με τις οργανώσεις της Ελληνικής Διασποράς στο εξωτερικό.

Η παρακολούθηση και η συλλογή στοιχείων από τις υπηρεσίες της ΕΡΤ Α.Ε. που εκπροσωπούν την Εταιρεία στα Όργανα της EBU και των άλλων διεθνών ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών, ώστε να χαράσσεται κοινή και ενιαία στάση.

Η συν-διοργάνωση με εμπλεκόμενες υπηρεσίες της ΕΡΤ Α.Ε., εφόσον αυτό κρίνεται αναγκαίο, των συνεδρίων – συναντήσεων των Επιτροπών, Συμβουλίων, Ομάδων Εργασίας της EBU και άλλων Διεθνών Οργανισμών, όταν φιλοξενούνται στη χώρα μας, σε συνεργασία με το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων.

Η καλλιέργεια σχέσεων και καλής συνεργασίας με τους ξένους δημόσιους ραδιοτηλεοπτικούς φορείς ως εξής: Σύναψη μνημονίων ή εκτελεστικών πρωτοκόλλων συνεργασίας με ομόλογους της ΕΡΤ Α.Ε.

ραδιοτηλεοπτικούς οργανισμούς. Παροχή διευκολύνσεων σε οργανισμούς – μέλη της EBU κατά την επίσκεψή τους στη χώρα μας. Συντονισμός και παρακολούθηση της υλοποίησης των αιτημάτων των ραδιοτηλεοπτικών φορέων – μελών της EBU, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ε.Ρ.Τ ΑΕ

Η συμβολή στη διάχυση της ενημέρωσης/πληροφόρησης από διεθνείς φορείς (ραδιοτηλεοπτικούς, πολιτιστικούς, μη κυβερνητικές οργανώσεις κ.λπ.), καθώς και η υποδοχή τους εφόσον οι Διεθνείς Σχέσεις είναι το σημείο συνάντησης της ΕΡΤ Α.Ε. με το διεθνές περιβάλλον, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΡΤ.

Η υποδοχή πρεσβευτών και αντιπροσωπειών ξένων κρατών.

Η μέριμνα για τη διάχυση της πληροφορίας (συμμετοχή σε διεθνείς διαγωνισμούς, αποστολή ραδιοτηλεοπτικού υλικού κ.α.) που λαμβάνουν οι Διεθνείς Σχέσεις προς τις αρμόδιες υπηρεσίες, και η παρακολούθηση της ολοκλήρωσης της δράσης, στο μέτρο που είναι εφικτό λόγω της ισχύουσας νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων.

Ο σχεδιασμός, η οργάνωση και η διοικητική μέριμνα της συμμετοχής της ΕΡΤ Α.Ε. στις ποικίλες δραστηριότητες της EBU, συμπεριλαμβανομένων των διαγωνισμών της Eurovision (Eurovision Song Contest, Eurovision Young Musicians κ.λπ.) και η συνεργασία με το Τμήμα Συμπαραγωγών για θέματα Eurovision. Η παραγωγή και η εκμετάλλευση των προγραμμάτων ανήκει στο Τμήμα Συμπαραγωγών της ΓΔ Προγράμματος.

Η ως άνω θέση είναι πλήρους απασχόλησης και η θητεία του/ης καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Για να διαβάσετε αναλυτικά την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πατήστε εδώ

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ μέσω του διαδικτύου από την ημερομηνία ανάρτησης της παρούσας στον ιστότοπο της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., συμπληρώνοντας την ΑΙΤΗΣΗ και επισυνάπτοντας το βιογραφικό τους σημείωμα.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής έχει έναρξη την ημερομηνία ανάρτησης της παρούσας στον ιστότοπο της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και λήξη στις 19.09.2025, ημέρα Παρασκευή και ώρα 23:59.

Για διευκρινίσεις σχετικά με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και τη συμμετοχή σε αυτή, οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται τηλεφωνικά στο 210 609 2420 (εργάσιμες ημέρες και ώρες 09:00 μέχρι 14:00) ή μέσω email στο tm.proslipseon@ert.gr.

Για τυχόν τεχνικές διευκρινίσεις και μόνο σχετικά με τη διαδικασία συμπλήρωσης και υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνemail ση Ανάπτυξης Υβριδικών Υποδομών & Εφαρμογών της Ε.Ρ.Τ . Α.Ε., μέσω email στο mediatek@ert.gr ή τηλεφωνικά (2106092375, εργάσιμες ημέρες και ώρες 09.00 μέχρι 14.00).

Η ΑΙΤΗΣΗ πρέπει να είναι συμπληρωμένη ως προς όλα τα στοιχεία που αναφέρονται, συνιστά δε ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ του υποψηφίου ότι τα αναφερόμενα στην ΑΙΤΗΣΗ του είναι γνήσια και αληθή.

Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί αναλαμβάνει την υποχρέωση να προσκομίσει όλα τα έγγραφα που περιλαμβάνονται στην ΑΙΤΗΣΗ του, εντός της οριζόμενης προθεσμίας, καθώς και κάθε άλλο τυχόν απαιτούμενο έγγραφο. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης υποβολής των ανωτέρω εγγράφων, η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. επιφυλάσσεται να αναθέσει το έργο στον επόμενο επιλαχόντα. Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού και η διαδικασία επιλογής και πρόσληψης θα πραγματοποιηθεί με άκρα εχεμύθεια.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Η ΕΡΤ ΑΕ εφαρμόζει πρόγραμμα συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων της ΕΕ 679/2016 (GDPR).

Δείτε τις Εταιρικές Πολιτικές Προστασίας Δεδομένων.

Δείτε την Πολιτική Επεξεργασίας και Διακράτησης Βιογραφικών Στοιχείων