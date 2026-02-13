ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΣΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ Δ/ΝΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΓΔ ΕΡΤ3 (ΨΞΔ2465Θ1Ε-ΕΞΨ)

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. προκηρύσσει την πλήρωση της θέσης Προϊσταμένης/ου Διεύθυνσης Παραγωγής Τεχνικής Λειτουργίας & Ανάπτυξης, της Γενικής Διεύθυνσης ΕΡΤ3 της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., ως ακολούθως:

Οι αρμοδιότητες περιγράφονται στο άρθρο 17 (17.4) του Κανονισμού Λειτουργίας της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. (ΦΕΚ τ. ΠΡΑ.ΔΙ.Τ. 55/29.05.2025) και η θέση θα καλυφθεί από υποψήφια/υποψήφιο, είτε από το προσωπικό της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., είτε εκτός αυτού, που θα ανταποκρίνεται με τον πιο ικανοποιητικό τρόπο στα απαιτούμενα προσόντα.

Στις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Παραγωγής Τεχνικής Λειτουργίας & Ανάπτυξης, περιλαμβάνονται ιδίως:

Η εξειδίκευση και η εφαρμογή των βασικών αρχών και της συνολικής στρατηγικής της ΕΡΤ Α.Ε., όπως διαμορφώνονται από τα αρμόδια όργανα της Εταιρείας.

Η οργάνωση και η υλοποίηση εσωτερικών παραγωγών οπτικοακουστικού περιεχομένου για τα προγράμματα της Γενικής Διεύθυνσης ΕΡΤ3.

Η ευθύνη για την κατανομή του προσωπικού της Διεύθυνσης και η συγκρότηση ομάδων παραγωγής με έργο την κάλυψη των αναγκών σε παραγωγή τηλεοπτικού και ραδιοφωνικού προγράμματος.

Ο συντονισμός και η διάθεση του προσωπικού (βάρδιες) της Διεύθυνσης και των υπηρεσιών (montage) για την άρτια παραγωγή των ραδιοτηλεοπτικών προγραμμάτων της Γ.Δ. ΕΡΤ3, σύμφωνα με τις ανάγκες και τα αιτήματα της Διεύθυνσης Ενημέρωσης και της Υποδιεύθυνσης Προγράμματος.

Η μέριμνα για την οργάνωση και υλοποίηση μεικτών παραγωγών σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Ενημέρωσης και την Υποδιεύθυνση Προγράμματος.

Η κάλυψη κάθε τεχνικού θέματος που αφορά στη λειτουργία της παραγωγής του συνόλων των τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών προγραμμάτων και των παραγωγών της Εταιρείας.

Η συστηματική συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Τεχνολογίας και Λειτουργίας Μέσων στον τομέα της τεχνολογίας, έρευνας και ανάπτυξης, της πληροφορικής και γενικότερα σε όλους τους τεχνολογικούς εξοπλισμούς που προμηθεύεται η Εταιρεία.

Η ευθύνη για τη διαχείριση των κυκλωμάτων σε συνεργασία με τα αρμόδια Τμήματα.

Κάθε θέμα που αφορά στην οργάνωση και τη διαχείριση των μονάδων εξωτερικών μεταδόσεων της Γενικής Διεύθυνσης ΕΡΤ3.

Η συνεργασία σε θέματα ανθρωπίνου δυναμικού και υπηρεσιών, με το Τμήμα Ειδησεογραφικής Παραγωγής και Υποστήριξης της Διεύθυνσης Ενημέρωσης για την υλοποίηση εσωτερικών και μεικτών ενημερωτικών παραγωγών.

Η συγκέντρωση όλων των λειτουργιών που σχετίζονται με τη διαχείριση και λειτουργία των τεχνικών μέσων και των τεχνολογικών πόρων και υποδομών της Γενικής Διεύθυνσης ΕΡΤ3.

Η ευθύνη για την εισήγηση και παρακολούθηση του επενδυτικού προγράμματος της ΕΡΤ Α.Ε., στον τομέα ευθύνης της.

Η ευθύνη της μελέτης, της ανάπτυξης, της εγκατάστασης και της επίβλεψης της συντήρησης των Δομικών και Η/Μ έργων και κτιριακών εγκαταστάσεων της Γενικής Διεύθυνσης ΕΡΤ3.

Η ευθύνη για τη λειτουργία των Ψηφιακών Υποδομών & Εφαρμογών της Γενικής Διεύθυνσης ΕΡΤ3.

Η ευθύνη για την τεχνική υποστήριξη στην παραγωγή ζωντανών και μαγνητοσκοπημένων τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών προγραμμάτων της Γενικής Διεύθυνσης ΕΡΤ3 εντός και εκτός των εγκαταστάσεών της.

Η ως άνω θέση είναι πλήρους απασχόλησης και η θητεία της/του καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ μέσω του διαδικτύου από την ημερομηνία ανάρτησης της παρούσας στον ιστότοπο της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., συμπληρώνοντας την ΑΙΤΗΣΗ - ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής έχει έναρξη την ημερομηνία ανάρτησης της παρούσας στον ιστότοπο της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και λήξη την Παρασκευή, 20 Φλεβάρη 2026 και ώρα 17:00.

Για διευκρινίσεις σχετικά με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και τη συμμετοχή σε αυτή, οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται τηλεφωνικά στο 210 609 2420 (εργάσιμες ημέρες και ώρες 09:00 μέχρι 14:00) ή μέσω email στο tm.proslipseon@ert.gr.

Για τυχόν τεχνικές διευκρινίσεις και μόνο σχετικά με τη διαδικασία συμπλήρωσης και υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Ανάπτυξης Υβριδικών Υποδομών & Εφαρμογών της Ε.Ρ.Τ . Α.Ε., μέσω email στο mediatek@ert.gr ή τηλεφωνικά (2106092375, εργάσιμες ημέρες και ώρες 09.00 μέχρι 14.00).

Η ΑΙΤΗΣΗ πρέπει να είναι συμπληρωμένη ως προς όλα τα στοιχεία που αναφέρονται, συνιστά δε ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ του υποψηφίου ότι τα αναφερόμενα στην ΑΙΤΗΣΗ του είναι γνήσια και αληθή.

Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί αναλαμβάνει την υποχρέωση να προσκομίσει όλα τα έγγραφα που περιλαμβάνονται στην ΑΙΤΗΣΗ του, εντός της οριζόμενης προθεσμίας, καθώς και κάθε άλλο τυχόν απαιτούμενο έγγραφο. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης υποβολής των ανωτέρω εγγράφων, η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. επιφυλάσσεται να αναθέσει το έργο στον επόμενο επιλαχόντα. Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού και η διαδικασία επιλογής και πρόσληψης θα πραγματοποιηθεί με άκρα εχεμύθεια.

