ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΣΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ/ΗΣ ΥΠΟΔ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΓΔ ΕΡΤ3 (9ΟΘ9465Θ1Ε-ΤΨ6)

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. προκηρύσσει την πλήρωση της θέσης Προϊσταμένου/ης Υποδιεύθυνσης Τεχνικής Λειτουργίας & Ανάπτυξης, της

Γενικής Διεύθυνσης ΕΡΤ3 της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., ως ακολούθως:

Η θέση θα καλυφθεί από υποψήφια/υποψήφιο, είτε από το προσωπικό της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., είτε εκτός αυτού, που θα ανταποκρίνεται με τον πιο ικανοποιητικό τρόπο στα απαιτούμενα προσόντα.

Στις αρμοδιότητες της Υποδιεύθυνσης Τεχνικής Λειτουργίας & Ανάπτυξης, περιλαμβάνονται ιδίως:

Η εξειδίκευση και η εφαρμογή των βασικών αρχών και της συνολικής στρατηγικής της ΕΡΤ Α.Ε. για τη Γενική Διεύθυνση ΕΡΤ3, όπως διαμορφώνονται από τα αρμόδια όργανα της Εταιρείας, στον τομέα της τεχνικής λειτουργίας και των υποδομών.

Η συγκέντρωση όλων των λειτουργιών που σχετίζονται με τη διαχείριση και λειτουργία των τεχνικών μέσων και των τεχνολογικών πόρων και υποδομών της Γενικής Διεύθυνσης ΕΡΤ3.

Η ευθύνη για την εισήγηση και παρακολούθηση του επενδυτικού προγράμματος της ΕΡΤ Α.Ε., στον τομέα ευθύνης της.

Η ευθύνη για την τεχνική υποστήριξη στην παραγωγή ζωντανών και μαγνητοσκοπημένων τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών προγραμμάτων εντός και εκτός της Γενικής Διεύθυνσης ΕΡΤ3.

Η ευθύνη του σχεδιασμού και ανάπτυξης, καθώς και της μελέτης, εκτέλεσης, εγκατάστασης, λειτουργίας και επίβλεψης συντήρησης των Δομικών και Η/Μ έργων και κτιριακών εγκαταστάσεων της Γενικής Διεύθυνσης ΕΡΤ3.

Η συστηματική συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Τεχνολογίας και Λειτουργίας Μέσων στους τομείς της τεχνολογίας, έρευνας και ανάπτυξης και γενικότερα σε όλους τους τεχνολογικούς εξοπλισμούς που προμηθεύεται η Εταιρεία.

Η ευθύνη για τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και λειτουργία των υπηρεσιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών της ΕΡΤ3.

Η ευθύνη, σε συνεργασία με την Υποδιεύθυνση Τεχνικής Ανάπτυξης Τηλεόρασης και Ραδιοφώνου για τον εκσυγχρονισμό της τεχνικής υποδομής του κεντρικού ελέγχου, των κινητών μονάδων, των ραδιοζεύξεων, της ηλεκτρονικής επεξεργασίας εικόνας/ήχου, των θαλάμων και των φορητών μονάδων εικονοληψίας της Γενικής Διεύθυνσης ΕΡΤ3.

Η ενημέρωση της Υπηρεσίας Στρατηγικού Σχεδιασμού σχετικά με την εφαρμογή των στρατηγικών στόχων που εμπίπτουν στον τομέα ευθύνης της.

Η συγκέντρωση, συντήρηση και αξιοποίηση του ραδιοτηλεοπτικού τεχνολογικού εξοπλισμού και των υλικών μουσειακής αξίας που χρησιμοποιήθηκαν από τη δημιουργία της Γενικής Διεύθυνσης ΕΡΤ3 σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Αρχείου.

Η παρακολούθηση των εξελίξεων στον τομέα της τεχνολογικής ανάπτυξης και της νομοθεσίας σχετικά με τα αντικείμενα της Υποδιεύθυνσης και ο καθορισμός των αναγκών εκπαίδευσης του προσωπικού σε συνεργασία με άλλες Υπηρεσίες της Εταιρείας.

Ο Προϊστάμενος της Υποδιεύθυνσης Τεχνικής Λειτουργίας και Ανάπτυξης μετέχει στις συσκέψεις επιτελικών στελεχών υπό τον Γενικό Διευθυντή ΕΡΤ3 και συνεργάζεται απ’ ευθείας μαζί του για μείζονος σημασίας θέματα που αφορούν ειδικότερα ζητήματα τεχνικής ανάπτυξης, προσδιορισμού τεχνικών προδιαγραφών και υλοποίησης του προγράμματος ανέγερσης νέων κτηριακών εγκαταστάσεων της Γενικής Διεύθυνσης ΕΡΤ3.

Η ως άνω θέση είναι πλήρους απασχόλησης και η θητεία του/ης καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ μέσω του διαδικτύου από την ημερομηνία ανάρτησης της παρούσας στον ιστότοπο της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., συμπληρώνοντας την ΑΙΤΗΣΗ και επισυνάπτοντας το βιογραφικό τους σημείωμα.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής έχει έναρξη την ημερομηνία ανάρτησης της παρούσας στον ιστότοπο της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και λήξη την Τρίτη, 24 Μαρτίου 2026 και ώρα 23.59.

Για διευκρινίσεις σχετικά με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και τη συμμετοχή σε αυτή, οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Προσλήψεων, Αξιολόγησης & Εκπαίδευσης Προσωπικού τηλεφωνικά στο 210 609 2420 (εργάσιμες ημέρες και ώρες 09:00 μέχρι 14:00) ή μέσω email στο tm.proslipseon@ert.gr.

Για τυχόν τεχνικές διευκρινίσεις και μόνο σχετικά με τη διαδικασία συμπλήρωσης και υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Ανάπτυξης Υβριδικών Υποδομών & Εφαρμογών της Ε.Ρ.Τ . Α.Ε., μέσω email στο mediatek@ert.gr ή τηλεφωνικά (2106092375, εργάσιμες ημέρες και ώρες 09.00 μέχρι 14.00).

Η ΑΙΤΗΣΗ πρέπει να είναι συμπληρωμένη ως προς όλα τα στοιχεία που αναφέρονται, συνιστά δε ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ του υποψηφίου ότι τα αναφερόμενα στην ΑΙΤΗΣΗ του είναι γνήσια και αληθή.

Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί αναλαμβάνει την υποχρέωση να προσκομίσει όλα τα έγγραφα που περιλαμβάνονται στην ΑΙΤΗΣΗ του, εντός της οριζόμενης προθεσμίας, καθώς και κάθε άλλο τυχόν απαιτούμενο έγγραφο. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης υποβολής των ανωτέρω εγγράφων, η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. επιφυλάσσεται να αναθέσει το έργο στον επόμενο επιλαχόντα. Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού και η διαδικασία επιλογής και πρόσληψης θα πραγματοποιηθεί με άκρα εχεμύθεια.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Η ΕΡΤ ΑΕ δεσμεύεται ότι θα προστατέψει τις προσωπικές σας πληροφορίες σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων της ΕΕ 679/2016 (GDPR) και το Ν. 4624/2019.

