ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΣΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΡΤ3 (Ψ2ΨΛ465Θ1Ε-ΠΔΞ)

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. προκηρύσσει την πλήρωση μίας (1) θέσης Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης ΕΡΤ3 της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., η οποία εδρεύει

στη Θεσσαλονίκη.

Οι αρμοδιότητες της εν λόγω θέσης περιγράφονται στο άρθρο 17 (Μέρος Α’) του Κανονισμού Λειτουργίας της ΕΡΤ ΑΕ (ΦΕΚ τ. ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ. 55/29.5.2025) και συνίστανται ιδίως:

α) Στην εξειδίκευση και στην εφαρμογή των βασικών αρχών και της συνολικής στρατηγικής της ΕΡΤ Α.Ε. για τη Γενική Διεύθυνση ΕΡΤ3, όπως διαμορφώνονται από τα αρμόδια όργανα της Εταιρείας.

β) Στην ευθύνη για τη λειτουργία και το πρόγραμμα που προβάλλεται υπό το σήμα της ΕΡΤ3.

γ) στην ευθύνη για τη λειτουργία και το πρόγραμμα των ραδιοφωνικών σταθμών «102FM» και «95.8FM» με έδρα τη Θεσσαλονίκη.

δ) στη μέριμνα για τη συνεργασία όλων των διευθύνσεων και λειτουργιών της ΕΡΤ3 με τις αντίστοιχες γενικές διευθύνσεις της ΕΡΤ Α.Ε.

ε) στη συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Τεχνολογίας και Λειτουργίας Μέσων για την εξασφάλιση της διασυνδεσιμότητας και διαλειτουργικότητας των τεχνικών συστημάτων Θεσσαλονίκης- Αθήνας με στόχο την ανταλλαγή προγραμμάτων και μεταδεδομένων.

στ) στην παρακολούθηση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού δαπανών της Γενικής Διεύθυνσης και τη δυνατότητα αναμόρφωσής του, με εσωτερική ανακατανομή των επιμέρους κονδυλίων, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και την Υπηρεσία Στρατηγικού Σχεδιασμού της Εταιρείας, στο πλαίσιο της πολιτικής και των αποφάσεων του Δ.Σ. της Εταιρείας.

ζ) στη συνεργασία με την Υπηρεσία Στρατηγικού Σχεδιασμού για την εφαρμογή των στρατηγικών στόχων που εμπίπτουν στην περιοχή ευθύνης της.

η) στη θεώρηση εμπορικών και λοιπών όρων μετά την οριστικοποίηση των κειμένων των συμβάσεων ως προς τους νομικούς όρους

Στην εν λόγω διαδικασία δύναται να συμμετέχουν το προσωπικό της Εταιρείας, αλλά και υποψήφιοι εκτός αυτής, οι οποίοι πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Προκήρυξης. Τα προσόντα, τα κριτήρια ή οι ιδιότητες που αναγράφονται από τον υποψήφιο στην αίτηση υποψηφιότητάς του πρέπει να υφίστανται κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Από το περιεχόμενο των αποδεικτικών εγγράφων ή βεβαιώσεων πρέπει να προκύπτει ότι το συγκεκριμένο προσόν, κριτήριο ή ιδιότητα υπήρχε κατά την ημέρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας.

Ο Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, προσλαμβάνεται με σύμβαση ορισμένου χρόνου διάρκειας ενός έτους, με δυνατότητα ανανέωσης, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ ΑΕ, για ίσο χρονικό διάστημα και μέχρι τη συμπλήρωση τριών ετών συνολικά. Μετά τη συμπλήρωση της εν λόγω τριετίας, η σύμβαση ορισμένου χρόνου μπορεί να ανανεωθεί άπαξ για ίσο χρονικό διάστημα.

Για να διαβάσετε αναλυτικά την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πατήστε εδώ

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ μέσω του διαδικτύου από την ημερομηνία ανάρτησης της παρούσας στον ιστότοπο της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., συμπληρώνοντας την ΑΙΤΗΣΗ - ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής έχει έναρξη την ημερομηνία ανάρτησης της παρούσας στον ιστότοπο της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και λήξη τη Δευτέρα, 12 Ιανουαρίου 2026 και ώρα 23:59.

Για διευκρινίσεις σχετικά με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και τη συμμετοχή σε αυτή, οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται τηλεφωνικά στο 210 609 2420 (εργάσιμες ημέρες και ώρες 09:00 μέχρι 14:00) ή μέσω email στο tm.proslipseon@ert.gr.

Για τυχόν τεχνικές διευκρινίσεις και μόνο σχετικά με τη διαδικασία συμπλήρωσης και υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Ανάπτυξης Υβριδικών Υποδομών & Εφαρμογών της Ε.Ρ.Τ . Α.Ε., μέσω email στο mediatek@ert.gr ή τηλεφωνικά (2106092375, εργάσιμες ημέρες και ώρες 09.00 μέχρι 14.00).

Η ΑΙΤΗΣΗ πρέπει να είναι συμπληρωμένη ως προς όλα τα στοιχεία που αναφέρονται, συνιστά δε ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ του υποψηφίου ότι τα αναφερόμενα στην ΑΙΤΗΣΗ του είναι γνήσια και αληθή.

Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί αναλαμβάνει την υποχρέωση να προσκομίσει όλα τα έγγραφα που περιλαμβάνονται στην ΑΙΤΗΣΗ του, εντός της οριζόμενης προθεσμίας, καθώς και κάθε άλλο τυχόν απαιτούμενο έγγραφο. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης υποβολής των ανωτέρω εγγράφων, η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. επιφυλάσσεται να αναθέσει το έργο στον επόμενο επιλαχόντα. Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού και η διαδικασία επιλογής και πρόσληψης θα πραγματοποιηθεί με άκρα εχεμύθεια.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΦΟΡΜΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Η ΕΡΤ ΑΕ δεσμεύεται ότι θα προστατέψει τις προσωπικές σας πληροφορίες σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων της ΕΕ 679/2016 (GDPR) και το Ν. 4624/2019.

Δείτε την Πολιτική Απορρήτου