Επιβατικό αεροσκάφος συνετρίβη, σε προάστιο της πρωτεύουσας του Καζακστάν, Αστάνα. Τουλάχιστον 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που ανακοίνωσε η Eπιτροπή Eκτάκτων Kαταστάσεων της χώρας, αναθεωρώντας προς τα κάτω τον τελευταίο απολογισμό που έκανε λόγο για δεκαπέντε νεκρούς. Επίσης, άλλοι 66 τραυματίστηκαν, από τους οποίους οι 12 σοβαρά, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του υπουργείου Εσωτερικών. Άγνωστο πως λίγο μετά την απογείωσή του προσέκρουσε σε διώροφο κτίριο και αφού έχασε ύψος χτύπησε σε φράχτη και συνετρίβη στο έδαφος.

LATEST: At least 14 confirmed dead, 35 injured after plane carrying 98 people crashes during takeoff from Kazakhstan airport. https://t.co/TxxCoIiU4h pic.twitter.com/yEd6ft8mjg

Οκτώ άνθρωποι, ανάμεσά τους και ο πιλότος, σκοτώθηκαν στον τόπο του δυστυχήματος, δύο πέθαναν καθώς δέχονταν τις πρώτες βοήθειες στο αεροδρόμιο του Αλμάτι και δύο κατέληξαν στο νοσοκομείο.

Η επιτροπή δημοσίευσε στην ιστοσελίδα της τα ονόματα των 12 θυμάτων, του πιλότου Μαράτ Μουρτμπάγεφ και 11 επιβατών.

Το Fokker-100 με 95 επιβάτες και πενταμελές πλήρωμα κατέπεσε σε κατοικημένη περιοχή. Οι αρχές του Καζακστάν ανακοίνωσαν ότι αναστέλλεται η λειτουργία της γερμανικής αεροπορικής εταιρείας Bek Air έως ότου διαλευκανθούν τα αίτια και οι συνθήκες, κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το πολύνεκρο δυστύχημα.

Ιατρικές φροντίδες προσφέρονται σε 60 επιβαίνοντες στο αεροσκάφος της Bek Air που επέζησαν στο δυστύχημα που έγινε νωρίτερα σήμερα στην Αλμάτι, ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες του διεθνούς αεροδρομίου της πόλης.

UPDATE: A Bek Air plane with 93 passengers and five crew members on board crashed near the city of Almaty in Kazakhstan shortly after taking off, killing at least 15 people https://t.co/MHR4Kfz50t pic.twitter.com/jhpX3aU7iI

