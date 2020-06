Θέσεις έξω, και σε αρκετή απόσταση από τον Λευκό Οίκο -ο οποίος έχει θωρακιστεί με φράχτες ασφαλείας- έχουν λάβει ήδη οι διαδηλωτές στην Ουάσινγκτον, στο πλαίσιο της σημερινής διαμαρτυρίας κατά του ρατσισμού και της αστυνομικής βίας στις ΗΠΑ, η οποία αναμένεται να είναι η ογκωδέστερη που έχει πραγματοποιηθεί μέχρι τώρα στην ομοσπονδιακή αμερικανική πρωτεύουσα. Οι προσυγκεντρώσεις είναι σε εξέλιξη σε διάφορα σημεία προκειμένου να κατευθυνθούν στον Λευκό Οίκο με τους διοργανωτές να αναμένουν συμμετοχή από 200.000 έως και ένα εκατομμύριο διαδηλωτές.

Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι αναμένεται ότι θα συμμετάσχουν στη σημερινή κινητοποίηση, που δείχνει ήδη τον δυναμισμό της.

Μεγάλο μέρος του κέντρου της πόλης έχει αποκλειστεί από το πρωί, ενώ καταστήματα και εταιρείες έχουν τοποθετήσει ξύλινα προστατευτικά έξω από κτήρια και βιτρίνες.

Εν τω μεταξύ, παρά την φερόμενη πρόθεση του Πενταγώνου να αποσύρει τους εναπομείναντες 900 στρατιώτες που είχαν σταλεί στην Ουάσινγκτον για να συμμετάσχουν ενδεχομένως στην αντιμετώπιση ταραχών, από ό,τι φαίνεται παραμένουν στις θέσεις τους.

Την ίδια ώρα «λάδι στη φωτιά ρίχνουν οι νέες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος χρησιμοποίησε το θάνατο του Τζορτζ Φλόϊντ για να αναφερθεί στην πτώση που σημείωσε η ανεργία το τελευταίο διάστημα παρά τις δυσοίωνες προβλέψεις λόγω κορονοϊού.

Πάνω από δέκα συλλογικότητες, ορισμένες εκ των οποίων δημιουργήθηκαν μέσω των ιστοτόπων κοινωνικής δικτύωσης μετά τον θάνατο του Φλόιντ, έχουν καλέσει τους Αμερικανούς πολίτες να κατακλύσουν τους δρόμους της Ουάσινγκτον.

Εκατοντάδες άνθρωποι έχουν ήδη μαζευτεί στο δρόμο που οδηγεί στο Λευκό Οίκο, έναν από τους πολυσύχναστους της Ουάσινγκτον, στην άσφαλτο του οποίου έχει γραφτεί με γιγαντιαία κιτρινα γράμματα το σύνθημα Black Lives Matter.

Μεγάλες συγκεντρώσεις αναμένεται επίσης ότι θα γίνουν σε πολλές άλλες πόλεις, όπως στη Νέα Υόρκη, το Μαϊάμι ή τη Μινεάπολη.

Οπως ανακοινώθηκε περισσότερα από 43.300 μέλη της Εθνοφρουράς έχουν αναπτυχθεί σε 34 πολιτείες και στην Ουάσινγκτον για τη συνδρομή των τοπικών αρχών στην καταστολή τυχόν ταραχών.

Today, more than 43,300 National Guard members in 34 states and D.C. are assisting law enforcement authorities with ongoing civil unrest, while more than 37,000 Guard Soldiers and Airmen continue to support the COVID-19 response. pic.twitter.com/Gtq4oxeUuw

— National Guard (@USNationalGuard) June 6, 2020