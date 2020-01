Έξι νεαροί Γερμανοί τουρίστες σκοτώθηκαν και άλλοι 11 τραυματίστηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα στη βόρεια Ιταλία όταν αυτοκίνητο με μεγάλη ταχύτητα έπεσε πάνω τους.

Το τροχαίο σημειώθηκε γύρω στη 1.15 τα μεσάνυχτα (2.15 ώρα Ελλάδας) στο Άλτο Άντιτζε, την ιταλική περιοχή που συνορεύει με την Αυστρία, σύμφωνα με την εφημερίδα Corriere della Sera.

