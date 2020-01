Νέα επικίνδυνη ένταση πυροδοτεί στη Μ. Ανατολή, η εξόντωση τα ξημερώματα σε βομβαρδισμό στο αεροδρόμιο της Βαγδάτης του Ιρανού αξιωματούχου Κασέμ Σουλεϊμανί, υπεύθυνου για τις επιχειρήσεις των Φρουρών της Επανάστασης στο εξωτερικό, με εντολή Τραμπ.

Το αμερικανικό Πεντάγωνο επιβεβαίωσε το γεγονός, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για «αμυντική ενέργεια» κατά την οποία σκοτώθηκαν τουλάχιστον άλλοι 7 άνθρωποι μεταξύ των οποίων και ο υπαρχηγός των Σιιτών παραστρατιωτικών.

Η επίθεση έγινε με τρεις ρουκέτες, κοντά σε αίθουσα διαχείρισης αερομεταφερόμενου φορτίου, με αποτέλεσμα να εκραγούν δύο αυτοκίνητα και έρχεται τρεις ημέρες μετά την επίθεση εναντίον της αμερικανικής πρεσβείας στην πρωτεύουσα του Ιράκ από φιλοϊρανούς διαδηλωτές. Άλλες πληροφορίες αναφέρουν ότι η επίθεση έγινε με Drone.

Ο Ντ. Τραμπ σήκωσε στο Twitter την αμερικανική σημαία μετά τον θάνατο του Ιρανού υποστράτηγου Σουλεϊμανί.

Στον «πόλεμο των ανακοινώσεων» λαμβάνει μέρος και ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάικ Πομπέο που ανήρτησε στο Twitter βίντεο το οποίο κατ’ αυτόν εικονίζει Ιρακινούς που «χορεύουν στον δρόμο», εορτάζοντας τον θάνατο του Ιρανού υποστρατήγου Κασέμ Σουλεϊμανί, ο οποίος σκοτώθηκε σε αμερικανική επιδρομή στη Βαγδάτη.

«Ιρακινοί — Ιρακινοί — χορεύουν στον δρόμο για την ελευθερία· ευγνώμονες που ο στρατηγός Σουλεϊμανί δεν υπάρχει πια», σχολίασε ο Πομπέο κάτω από ένα απόσπασμα βίντεο διάρκειας 22 δευτερολέπτων το οποίο εικονίζει ένα πλήθος που κάνει πορεία κατά μήκος δρόμου ανεμίζοντας σημαίες του Ιράκ και πανό.

Ο επικεφαλής της επιτροπής της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ που είναι αρμόδια για τις Διεθνείς Υποθέσεις, ο Δημοκρατικός βουλευτής Έλιοτ Ένγκελ, στηλίτευσε το γεγονός ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δεν ενημέρωσε το Κογκρέσο για την αμερικανική επιδρομή στο έδαφος του Ιράκ.

Ο Ένγκελ υπογράμμισε σε ανακοίνωση του ότι«δεν πρόκειται να θρηνήσω τον θάνατό του». «Όμως πολλοί θα τον θεωρήσουν μάρτυρα και είμαι βαθιά ανήσυχος για τις επιπλοκές που θα έχει το πλήγμα που έγινε απόψε», πρόσθεσε.

Ο 62χρονος υποστράτηγος Σουλεϊμανί, ήταν από τις πιο δημοφιλείς προσωπικότητες στο Ιράν, από τους πιο επίφοβους αντιπάλους για τις ΗΠΑ και συμμάχους τους, συνέβαλε στην επιρροή του Ιραν στη Μέση Ανατολή και κυρίως στο Ιράκ και τη Συρία, χώρες όπου οι ΗΠΑ και άλλες χώρες της Δύσης έχουν εμπλακεί και στρατιωτικά, ενώ επίσης διαδραμάτισε κεντρικό ρόλο στον αγώνα κατά των τζιχαντιστών.

Είναι ενδεικτικό ότι το αμερικανικό περιοδικό Time σε αφιέρωμά του τον συμπεριέλαβε στις 100 προσωπικότητες με τη μεγαλύτερη επιρροή παγκοσμίως το 2017.

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, ο αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ορκίστηκε σήμερα ότι η χώρα θα «εκδικηθεί» τον θάνατο του ιρανού υποστρατήγου Σουλεϊμανί και κήρυξε τριήμερο εθνικό πένθος στην Ισλαμική Δημοκρατία.

«Όλοι οι εχθροί ας γνωρίζουν ότι ο ιερός πόλεμος της αντίστασης θα συνεχιστεί με διπλάσια ένταση, και τους μαχητές στον ιερό πόλεμο τους περιμένει η οριστική νίκη», ανέφερε ο Χαμενεΐ σε ανακοίνωσή του που μεταδόθηκε από την ιρανική κρατική τηλεόραση.

Παρόμοια ήταν και η δήλωση του Ιρανού πρόεδρου Χασάν Ρουχανί που διεμήνυσε ότι το Ιράν και τα «ελεύθερα έθνη της περιοχής» θα πάρουν εκδίκηση από τις ΗΠΑ για τον θάνατο του Ιρανού υποστρατήγου

Όπως μεταδίδει το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων FARS, συγκλήθηκε εκτάκτως το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Η βαρβαρότητα και η ανοησία των αμερικανικών τρομοκρατικών δυνάμεων που δολοφόνησαν τον διοικητή Σουλεϊμανί θα ευδοκιμήσει την αντίσταση ενάντια στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ στην περιοχή και στον κόσμο, ανέφερε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, χαρακτηρίζοντας το γεγονός «εξαιρετικά επικίνδυνη και άφρονα κλιμάκωση.

Στο μεταξύ το Ιράν κάλεσε σήμερα στο υπουργείο Εξωτερικών τον Ελβετό διπλωμάτη που εκπροσωπεί τα αμερικανικά συμφέροντα στην Τεχεράνη, καθώς οι δύο χώρες δεν έχουν διπλωματικές σχέσεις από το 1979, για να του επιδώσει επίσημη διαμαρτυρία, μετά τον θάνατο του υποστρατήγου Κασέμ Σουλεϊμανί

