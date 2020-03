Νέα αντίμετρα για τις επιπτώσεις του κορονοϊού στην ευρωπαϊκή οικονομία θα συζητήσουν σε τηλεδιάσκεψη που θα έχει το σήμερα το απόγευμα το Eurogroup.

Η έκδοση ευρωομολόγου ή ομολόγου για την αντιμετώπιση του κορονοϊού (corona bond), η δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Ταμείου για την ανεργία είναι προτάσεις που εξετάζονται, ενώ βασικό θέμα αναμένεται να είναι ο ρόλος που μπορεί να διαδραματίσει ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας.

Ο επικεφαλής του Eurogroup Μάριο Σεντένο δήλωσε χθες ότι η απάντηση της ευρωζώνης στην ταχεία εξάπλωση της επιδημίας του κορονοϊού «δεν θα έχει όρια» αλλά θα έχει «πολλή αλληλεγγύη» μεταξύ των χωρών που βρίσκονται στο πυρήνα της.

«Αυτή είναι η αποφασιστικότητά μου ως υπουργού στην Πορτογαλία και στο Eurogroup», δήλωσε ο Σεντένο, που είναι επίσης υπουργός Οικονομικών της Πορτογολίας.

#Eurogroup will consider options to add a new line of defence against the coronavirus as part of our coordinated crisis response, following a mandate by Leaders this week. We will convene via videoconf Tuesday at 18h30 CET.

— Mário Centeno (@mariofcenteno) March 21, 2020